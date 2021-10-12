「國民黨被瓢竊歷史還跟著唱和」 蘇貞昌：深感不值

蔡英文總統今年國慶演講，多次強調從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年，被認為切斷1949年以前的中華民國，這份國慶演說也被解讀為兩國論並引起中國反彈，國台辦則說台灣前途由全體中國人民共同決定。對此，行政院長蘇昌受訪時說，國民黨被共產黨這樣指鹿為馬、瓢竊歷史，不敢回應還跟他唱和，「深感不值」。

行政院長蘇貞昌上午立法院施政報告及備詢，針對媒體提問回應，蔡總統在國慶演說講的都是事實，也符合現狀，「我們都知道，大家團結一致對外，中國不但是要侵略台灣、併吞台灣，甚至連辛亥革命的歷史，連從來沒有統治台灣的事實，連世界主流價值應該尊重民意都不遵守，破壞區域和平」。

蘇貞昌說，國人應該團結一致對外，但中國國民黨被中國共產黨、中華人民共產黨這樣指鹿為馬、瓢竊歷史，也不敢回應，卻還著唱和，「深感不值」。