【即時短評】朱立倫找張善政拉大智庫格局 邁向「執政藍」

朱立倫就任國民黨主席一周，人事安排屢生爭議，不過，朱在國民黨智庫找來前閣揆張善政拉大格局，也體現朱所說的，在野黨是「準執政黨」，應對外清楚呈現國民黨的執政準備。無論朱立倫選不選2024，對他及國民黨來說，只有戰鬥是不夠的，更要邁向「必勝藍」、甚至是「執政藍」。

在朱立倫已公布的人事名單中，除了黃介正、林祖嘉分掌國際與大陸部，以及「史上最年輕文傳會主委」凌濤頗具亮點外，秘書長黃健庭遭黨內立委批評「黨性不堅」，黃原要任用違紀參選遭開除黨籍的李縉穎為特助，又因反對聲浪胎死腹中，還遭黨內抱怨「跳過幕僚世代」，乃至退群，可謂風波不少。

但朱對智庫卻有不同思考。在江啟臣任內，智庫舉辦國政記者會並公布相關民調，未受太大關注；江舉辦的2030論壇並擬定未來10年國家政策，也因未連任導致中斷。朱立倫以智庫為平台，欲聯合其他藍營基金會成為「藍軍大智庫」，展現行政與整合能力，進一步活化智庫，匯集人才，儲備執政能量。

且朱立倫找來科技界出身、前閣揆、韓國瑜競選總統的副手搭檔張善政掌智庫，不僅僅是拉攏韓國瑜勢力，也是朱對2024重返執政的進一步思考。

年初表態有意參選2024的中廣董事長趙少康，4月底赴國民黨中常會報告時，就曾點名要和江啟臣、朱立倫、韓國瑜等人組成「影子內閣」，重新贏回人民信心和執政權。姑且不論趙少康的「戰鬥藍」是否對朱立倫造成威脅，朱從黨務及智庫人事鋪陳「影子內閣」，也算為「必勝藍」、「執政藍」預作準備。