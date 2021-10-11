快訊

中興、中山大學併私立醫大都喊卡 主要原因是它

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供
中廣董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供

中廣董事長趙少康表示，蔡英文總統國慶演講主張兩國論，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，蔡英文敘述的是事實，世界上有15個國家承認中華民國的存在，而多數國家承認的是中華人民共和國；但從另個方面看，這兩國國家的憲法都不承認對方是主權國家，認為只有他自己才叫中國。只要雙方都說世界上只有一個中國，就算互不承認對方，也都能將就過去，勉強相安無事。

趙少康表示，蔡英文一面喊話要對岸自制，不要製造衝突，一面把中華民國推上兩岸檯面，是真的想降低兩岸緊張嗎？真的要支持中華民國嗎？當然不是，她只是向中國大陸國家主席習近平叫板，把中華民國工具化，用中華民國來刺激中共，當中共不承認中華民國時，蔡英文就用中華民國來跟中共對幹。但在台灣內部大家期待蔡英文使用中華民國稱號的時候，她就偏偏用台灣、這個國家，或中華民國台灣。

趙少康說，就像在台灣每逢重要慶典，在很多地方都可以懸掛國旗時，蔡英文偏偏不要，國慶主視覺及各種宣傳品也完全失去國旗的意象，但當在國際賽事，人家不許我們懸掛國旗時，就非要把國旗帶進去，大鬧一場也好。

趙少康認為，蔡英文如果像國民黨一樣，真心支持、愛護中華民國，就應該對內對外態度一致，公開宣示民進黨放棄台獨主張，不再追求台灣獨立，中華民國就是我們的國家、我們的國號，而不是被民進黨借殼上市、暫時借用的名稱。否則中華民國只是民進黨對外鬥爭、對內騙取選票的工具。

趙少康表示，蔡英文在國慶演說中的「四個堅持」，實際就是1999年民進黨「台灣前途決議文」的重點，蔡英文把民進黨的台獨主張放到國慶演說中，還要在野黨團結一致支持她，蔡英文事先根本沒有跟在野黨協商過，就霸王硬上弓的要在野黨活活吞下，這不是吃在野黨的豆腐？

趙少康說，蔡英文不願接受「一中各表」的論述，被中共認為是改變現狀，造成兩岸軍事緊張情勢升高，再大幅增加國防預算，讓軍火商上下其手大發危機財，並指責在野黨為何不同仇敵愾痛罵中共，在野黨在紅帽子滿天飛的情況下，對於受軍火商掌控、胡亂編列的龐大軍購預算也不敢認真審查，民進黨一石數鳥，真是佔盡在野黨的便宜，也讓多少軍火商佔盡納稅人的便宜。

蔡英文 民進黨 趙少康 台獨 一中各表 習近平 兩國論 國防預算

延伸閱讀

張亞中：蔡英文4堅持是兩國論 是否敢「一字制憲」？

孫大千：蔡英文不敢誠實面對歷史 綠是借殼上市竊國者

鄭正鈐竹市辦車隊遊街慶雙十 趙少康、張亞中現身支持

戰鬥藍首場下鄉演講 趙少康：2024是戰爭與和平的選擇

相關新聞

東奧結束後「體發會」遭政院解編 委員錯愕：執政黨沒人發聲

我國代表隊剛在東京奧運拿下史上最佳成績，總統府日前舉辦大型活動接見東奧選手，蔡英文總統也承諾對於體育政策的努力不會停止。...

趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹

中廣董事長趙少康表示，蔡英文總統國慶演講主張兩國論，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，蔡英文敘述的是事實，世界上有15個...

【即時短評】體育署長懸缺、體發會解編 政府愛體育？

我國代表隊日前在東京奧運創下史上最佳成績，但體育署前署長張少熙卻因為「商務艙事件」遭高層嚴厲咎責下台，導致體育署長一職再...

范惠君投書澳媒 籲國際社會助台灣走出中國陰影

駐雪梨台北經濟文化辦事處處長范惠君昨天在雪梨晨驅報發表評論文章，呼籲國際社會「協助台灣走出中國的陰影」

雙十後演說 蔡英文：台灣和理念相近國家一起捍衛民主

蔡英文總統今天應「公元兩千論壇基金會（Forum 2000 Foundation）」邀請，於第25屆「公元兩千論壇（Fo...

準備好成為不可或缺夥伴 蔡總統：盼歐盟台灣洽簽BIA

蔡英文總統今（11）日下午於「公元兩千論壇」（Forum 2000）視訊會議開幕式發表演說，表示台灣已經準備好要在民主革...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。