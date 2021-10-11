【即時短評】體育署長懸缺、體發會解編 政府愛體育？

聯合報 / 記者丘采薇

我國代表隊日前在東京奧運創下史上最佳成績，但體育署前署長張少熙卻因為「商務艙事件」遭高層嚴厲咎責下台，導致體育署長一職再度懸缺。翻開蔡政府5年來的署長人選，含代理署長，5年就換了8任，再加上近期「體育運動發展委員會（體發會）」遭行政院解編，政府的連串作為恐怕都很難解釋成支持體育。

這次東京奧運國手獲得佳績，舉國歡騰，也在疫情動盪下凝聚人心，但體育發展不只是「奪牌」，所有成果背後，都是無數人默默耕耘才能累積的果實。

體發會是蔡總統的政見，當初在行政院前院長林全時代成立，1、2屆委員涵蓋體育界、地方人士及選手，但蘇貞昌擔任閣揆後，功能逐漸弱化，也被在野黨攻擊未依規定定期開會。如今行政院解編的理由是防止疊床架屋，將業務回歸各部會，但體育署是教育部轄下的三級機關，根本沒有協調各部會的能力，更諷刺的是，當初就是為了「協調」，才會有體發會的誕生。

體育政策問題就像雞生蛋、蛋生雞不斷輪迴，如今體育署長持續懸缺，教育部次長林騰蛟在短期內竟然代理了兩次，難怪體育界人士感嘆，「一個署長連1屆奧運的4年周期都做不完，又要如何改革？」

根據現行的「教育部體育署組織法」規定，體育署長聘任必須是職務列簡任第13職等至第14職等的公務員，或比照大學校長資格，也就是「教授」等級。想必全國很難有幾個體育人符合資格，因此民進黨內有呼聲盼將體育署長改成政務任用。

蔡總統上任後喊出體育改革，體育署發起的「黃金計畫」的確在這次東京奧運發揮效用，大量改建老舊場館、選手宿舍，也給予有潛力的選手資金培訓，但有更多基層選手不在「黃金計畫」裡面。若台灣沒有廣泛推展運動風氣，體育永遠是「配菜」，體育署也將持續是教育部底下的「冷衙門」，每次只要大賽激情過了，就再也得不到關愛的眼神。

體育 東京奧運 教育部

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