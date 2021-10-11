體發會遭政院解編 趙士強：執政黨沒有一個人出來發聲

我國代表隊剛在東京奧運拿下史上最佳成績，總統府日前舉辦大型活動接見東奧選手，蔡英文總統也承諾對於體育政策的努力不會停止。不過，近來行政院卻將「體育運動發展委員會（體發會）」解編，令體發會委員相當錯愕，再加上體育署署長懸缺至今沒下文，種種問題都讓體育界人士直言「不應該」。

行政院日前解編三個任務編組的委員會，體發會是其中之一，理由是為求效率與防止疊床架屋，將職權回歸各部會。但體發會委員趙士強表示，「體發會」是蔡總統的政見，自從體委會降格為體育署之後，體育署與其他部會無法直接平行溝通，「很多事情要透過教育部，但教育部本身就很忙，沒辦法做那麼多專業的事。」

趙士強說，其實體發會的業務與體育署並沒有重疊，東京奧運的「黃金計畫」也是經過體發會努力，才有如今的成果，包括對選手的營養費提升、左營訓練中心改建，還協調運彩回饋的運動發展基金必須「專款專用」，協調很多事情，「黃金計畫」的成功，要謝謝體發會召集人、政務委員張景森，也要謝謝中華奧會主席林鴻道，但體發會一開始就被在野黨批評是黑單位，如今解編，執政黨居然沒有一個人出來發聲，他感到非常遺憾。

趙士強也說，體發會委員沒有薪水，各地的委員到台北開會都是自己負擔高鐵車資，像是內政部前部長余政憲及前體委會主委陳全壽都是如此，大家都幫很多忙。

趙士強也指出，體育發展必須大家努力，東京奧運成績那麼好，但現在連體育署長都找不到，其實對體育界很不尊重，代理署長的教育部次長林騰蛟還代理了兩次，現在是民進黨執政，既然「重視體育」，就應該將體育署升格為「體育部」，升格以後，也不會再需要「體發會」這種單位。

根據現行的「教育部體育署組織法」，體育署長資格非常嚴格，署長聘任必須是職務列簡任第十三職等至第十四職等的公務員或比照大學校長資格，也就是「教授」等級。

民進黨立委林宜瑾表示，體育署長無法政務任用，導致優秀體育選手或對運動發展有興趣的人才幾乎不符合資格，她與黨內其他立委已經提出修法，希望「先治標、再治本」，短期內先讓體育署長資格鬆綁，但長期來看，體育署還是得升格「體育部」，才能解決長期累積的問題。