雙十後演說 蔡英文：台灣和理念相近國家一起捍衛民主

蔡英文總統今天應「公元兩千論壇基金會（Forum 2000 Foundation）」邀請，於第25屆「公元兩千論壇（Forum 2000）」視訊會議開幕式中發表錄影演說。她提到，台灣將持續和理念相近的國家一起捍衛自由民主的世界秩序，以及因應來自威權體制的空前挑戰。

蔡總統表示，我國現在雖然仍在努力防疫，但後疫情時代已逐漸到來，有很多重要的新議題需要我們的關注和共同努力，包括「全球民主社群該如何恢復並變得更好更強」、「民主國家如何合作因應威權主義興起的挑戰」及「民主國家如何促進公民的積極參與」。

蔡總統說，很高興看到今年「公元兩千論壇」致力於促進民主國家及民主人士對於急要議題的討論。來自中歐、東歐的好友都非常清楚，民主自由是多麼寶貴。

蔡總統說，在經歷疫情之後，「威權體制現在更深信他們所採用的模式比民主制度更能因應時代需求。威權體制想要透過灰色地帶活動、軍事威脅及資訊操控，侵蝕我們國民對民主體制的信心，並分化我們的社會。」「台灣首當其衝面對這些攻擊，而我們一直努力對抗這樣的脅迫。我們將分享這些經驗，並持續和理念相近的國家一起捍衛自由民主的世界秩序，以及因應來自威權體制的空前挑戰。」

蔡總統說，對於國際社會努力處理的議題，例如經濟衰退、氣候變遷、新興疾病、防止武器擴散、恐怖主義、安全的供應鏈等，我國也將致力為國際社會提出解方。

蔡總統表示，台灣已經準備好要在民主革新、生物科技、再生能源、資料保護、海洋治理及半導體產業等各方面，成為歐洲不可或缺的夥伴。在建立安全的全球供應鏈，確保關鍵技術免遭剝削方面，台灣的高科技領域也將發揮重要作用。此外，台灣在高精密製造、人工智能、再生能源、生技等諸多領域可發揮創新作用，有助建立更多元、更有韌性、可抗拒干擾的全球供應鏈，「我們鼓勵歐盟與台灣洽簽雙邊投資協定（BIA），以強化我們的共同利益並凝聚我們的共同價值觀。」

蔡總統說，台灣已經準備好要承擔責任，不會將夥伴的支持視為理所當然。正如立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）所說，「熱愛自由的人要互相幫助。」

蔡總統表示，儘管疫情當前，一年十個月以來，我國展現韌性、力量、友誼和夥伴關係。台灣在疫情初期向世界捐贈物資，提供援助，世界也向台灣提供了救命疫苗。「最後，我要藉此機會再次向來自歐洲各地理念相近的朋友，表達最深切的感謝，特別要感謝立陶宛、波蘭、斯洛伐克和捷克，在關鍵時刻給予我們幫助。我也要感謝立陶宛，不畏巨大的壓力，仍決心在今年年底前與台灣互設代表處。」

蔡總統說，這場疫情讓世界有重大的改變。儘管仍有許多挑戰橫亙在前，「但我看到民主國家攜手合作，互相幫助，守護我們的共同價值，為國際社會謀福利。未來我們將再遭逢巨大的挑戰，但我相信，大家齊心協力，信守民主自由的價值，我們一定能夠贏得勝利。」

總統府資料指出，「公元兩千論壇」為一常設性全球意見平台，由捷克前總統哈維爾（Václav Havel）、諾貝爾和平獎得主維瑟爾（Elie Wiesel）及日本慈善家笹川陽平（Sasakawa Yohei）於1996年共同發起，宗旨為探討民主展望與挑戰、保護人權並促進公民社會發展。我國自1998年起，每年均應邀派赴代表與會，總統亦曾受邀於2020年第24屆公元兩千論壇發表錄影演說。今年主題為「現在如何？重振民主」。