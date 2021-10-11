陸媒稱台賄賂索馬里蘭、美智庫 外交部：毫不知恥

外交部表示，中國政府所屬「環球時報」11日刊登有關索馬利蘭、台美關係的報導，全篇報導憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣。

環球時報指民進黨當局常年賄賂索馬里蘭，多個項目存在不可告人利益輸送；報導指出，在國際上「花錢買、編謊言」是民進黨當局慣用伎倆，美國媒體日前刊登文章稱，台駐美經濟文化代表處每年向美國布魯金斯學會、美國進步中心等5家智庫暗中提供金錢。

外交部今下午發布新聞稿寫道，「一個媒體竟然胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國政府，這種做法，也只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬的媒體幹得出來。」

外交部說明，台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，兩國政府已陸續推動包括農業、資通訊、教育及醫療等嘉惠索國人民的合作計畫，展開多元且深入的合作；所有合作計畫公開、透明、合法，深獲索國各界及國際肯定。

此外，台灣與美國的多家智庫長期以來均有合作關係，每年都針對台美關係、台灣國際參與等重要議題進行研究計畫；這些計畫均在立法院監督下編列預算辦理，過程合法，也符合美國政府相關規定，並無干涉學術自由。

外交部表示，這些合作計畫均透明公開，目的在提升美國政策圈對台灣討論與瞭解，「這本就是民主國家的常態做法，豈是極權獨裁國家所能理解！」