快訊

諾貝爾經濟學獎揭曉 美國3學者獲獎

與時間賽跑！尖石泰崗野溪溫泉受困6人 已救起1名男子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸媒稱台賄賂索馬里蘭、美智庫 外交部：毫不知恥

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部線上例行記者會直播畫面
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部線上例行記者會直播畫面

外交部表示，中國政府所屬「環球時報」11日刊登有關索馬利蘭、台美關係的報導，全篇報導憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣。

環球時報指民進黨當局常年賄賂索馬里蘭，多個項目存在不可告人利益輸送；報導指出，在國際上「花錢買、編謊言」是民進黨當局慣用伎倆，美國媒體日前刊登文章稱，台駐美經濟文化代表處每年向美國布魯金斯學會、美國進步中心等5家智庫暗中提供金錢。

外交部今下午發布新聞稿寫道，「一個媒體竟然胡亂製造假新聞，污衊攻擊他國政府，這種做法，也只有毫不知恥的極權獨裁中國政府所屬的媒體幹得出來。」

外交部說明，台灣與索馬利蘭自2020年互設代表處以來，兩國政府已陸續推動包括農業、資通訊、教育及醫療等嘉惠索國人民的合作計畫，展開多元且深入的合作；所有合作計畫公開、透明、合法，深獲索國各界及國際肯定。

此外，台灣與美國的多家智庫長期以來均有合作關係，每年都針對台美關係、台灣國際參與等重要議題進行研究計畫；這些計畫均在立法院監督下編列預算辦理，過程合法，也符合美國政府相關規定，並無干涉學術自由。

外交部表示，這些合作計畫均透明公開，目的在提升美國政策圈對台灣討論與瞭解，「這本就是民主國家的常態做法，豈是極權獨裁國家所能理解！」

外交部 民進黨 索馬利蘭

延伸閱讀

結束參訪行程 法國參議院友台小組主席李察返國

朱立倫周四接智庫董事長 副董事長人選不與副主席連動

習近平提統一是潮流 外交部：無法接受無視民主潮流說法

外交部：多國參與玉山論壇 共商後疫情復甦策略

相關新聞

陸媒稱台賄賂索馬里蘭、美智庫 外交部：毫不知恥

外交部表示，中國政府所屬「環球時報」11日刊登有關索馬利蘭、台美關係的報導，全篇報導憑空造假，毫無根據，只為誣衊抹黑台灣...

吳子嘉曝2022北市陳時中可能對上蔣萬安 他贏面最大

2022地方選舉將至，各黨派都已開始安排參選人馬，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，衛福部長陳時中將會代表民進黨參選台北市長，國民黨則會派出立委蔣萬安，且他直言，因為民進黨做太爛，加上蔣萬安顏值高，因此很有機會當選。

雙十後演說 蔡英文：台灣和理念相近國家一起捍衛民主

蔡英文總統今天應「公元兩千論壇基金會（Forum 2000 Foundation）」邀請，於第25屆「公元兩千論壇（Fo...

準備好成為不可或缺夥伴 蔡總統：盼歐盟台灣洽簽BIA

蔡英文總統今（11）日下午於「公元兩千論壇」（Forum 2000）視訊會議開幕式發表演說，表示台灣已經準備好要在民主革...

台灣女孩日 蔡英文：為勇於突破、超越自我的女孩喝采

行政院從民國102年起響應聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，也將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，今天適逢「台灣...

蔡英文重申2050淨零目標 從元旦喊到國慶依然不見明確減碳路徑

蔡英文總統在昨天的雙十國慶演說中花了相當篇幅為自己的能源政策辯護，她重申我國已宣布2050淨零排放目標，和國際主流同步。這是蔡總統繼今年元旦談話後，一年內兩度提及我國的減碳目標，可見她對此事的重視，可惜在國慶演說中，她仍無法提出明確的減碳路徑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。