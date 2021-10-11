台灣女孩日 蔡英文：為勇於突破、超越自我的女孩喝采
行政院從民國102年起響應聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，也將每年10月11日訂為「台灣女孩日」，今天適逢「台灣女孩日」，蔡英文總統在臉書指出，「為每一個勇於突破、超越自我的女孩喝采。」
蔡總統說，「今年的東京奧運及帕運，有非常多位女性選手突破自己的極限，締造非常好的成績。這樣的熱情和毅力，也深深鼓舞了我們，昨天在英雄遊行上每一位女選手，即使隔著口罩，相信也能感覺到她們洋溢自信的神采與笑容。」
蔡總統說，不只在運動領域，在每一個領域當中，都有許許多多的台灣女性，挑戰僵固的框架，突破既有的藩籬，創造了許多豐富精采的成績，寫下了非常動人的歷史。「我期許未來，在台灣的每一個女孩，都能夠勇敢無懼，驕傲自信，為自己的人生開創更多無限的可能性。」
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