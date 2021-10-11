影／蔡易餘：沒台灣 國民黨怎有機會說汪精衛偽政權？

蔡英文總統今年國慶講話強調，從1949年中華民國立足台灣以來，已有72年，被藍營連番砲轟讓中華民國折壽。民進黨立委蔡易餘指出，要不是台灣這塊土地讓中華民國立足，國民黨當年也沒機會說日本扶持的汪精衛中華民國政權是「偽政權」，中華民國在台灣是最大公約數。

蔡易餘說，蔡總統昨天說中華民國來台灣72年，實際縱向思考台灣歷史來說，日治時期50年，中華民國在台灣主權72年，國民黨卻繼續糾結，國民黨要認真思考，他們過去曾經在中國大陸統治過，若沒台灣這麼好土地，怎有機會在台灣繼續有政權？

蔡易餘說，若沒有台灣土地給中華民國和國民黨養分，國民黨當年哪來本錢說在南京由汪精衛成立的中華民國和國民黨是偽政權和偽國民黨？因此相挺中華民國在台灣是最大公約數，是蔡英文維持現狀、繼續來主張主權的立場。

蔡易餘也說，若中華民國這麼重要的話，國民黨黨名用音譯「KMT」真的有夠怪，為何不用有中華民國在內的「CNP」或「CHNP」？，這個KMT實在有夠不尊重中華民國。