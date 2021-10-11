台南議員最新評鑑結果出爐 最後一名分數只有個位數

由民間組成的台南議會觀察聯盟，今天公布最新一期的評鑑結果，因為連續三個會期的監督，議員出席率大幅提升，從之前的不到一半、進步到接近8成，而出席、發言成績不及格的「待觀察名單」議員從之前的19名減縮到6名，進步不少。

聯盟指出，這次被評鑑分數最低的議員是台南市第二選區（佳里、將軍、北門區等）選出的無黨籍謝財旺，評鑑分數只有4.88分，距倒數第二名的無黨籍曾信凱47.79分，還有一大段距離，而曾信凱是上一次評鑑最後一名，謝財旺甚至連總質詢都沒有在議會出現。

除了上述兩人被列入待觀察名單（60分以下）外，另外四人是國民黨籍的李文俊、李中岑及張世賢，與無黨籍的林阳乙，其中李中岑是首度被列入觀察名單，其他五人都是蟬聯。

對於自己被列入待觀察名單，李中岑表示，議會都有出席，但是不會「為了發言而發言」，如果有需要才會發言，不會在意評鑑結果，但會盡力做好自己民代的工作。

由民間團體公民智庫與成大學代會等單位共同組成的台南議會觀察聯盟，連續在本屆議會第三、四、五個會期，針對議員的出席率、發言次數及問政內容等進行評鑑。

公民智庫執行長黃建龍表示，之前因為議員的出席率太差，很難進行質詢內容的評比，所以評分是以出席率及發言狀況作為主要依據，經過三次的評鑑，情況轉好，針對目前正在進行的第六會期，就會把議員問政的內容品質作為主要的評分依據，將針對審查預算的專業程度評分。

第五次定期會評鑑召集人暨成大學代會議長高慕軒表示，議員整體表現上都有十分明顯的進步，就平均出席率而言，從第三屆不到一半的出席率，至今已經接近80%；平均分數從原先的65.9分，一路來到75.3分；而這次優質議員也創下22位的新高，約占議員總人數56人的一半，除了許多認真的年輕議員外，也包含一些常在前段班的議員，例如國民黨蔡育輝等，特別是有些議員在對抗身體病痛同時也沒有怠忽職守，一樣維持良好的問政品質，像國民黨的林燕祝。

待觀察議員的人數從第三次會期的19名、第四次15名，減少到這次只剩6名。有議員努力依照立下的志願脫離待觀察名單，期待這些議員不要放棄努力，一起讓台南的在地政治邁向全新的階段。