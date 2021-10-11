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臉書貼文「算計太多」 鄭朝方：是在說新竹縣當政者

聯合報 / 記者王駿杰巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市長林智堅今啟動「大新竹升格請益之旅」第二站，到新竹縣新豐鄉訪視「森欣實業」，曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方也陪同到場。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅今啟動「大新竹升格請益之旅」第二站，到新竹縣新豐鄉訪視「森欣實業」，曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方也陪同到場。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市長林智堅今啟動「大新竹升格請益之旅」第二站，到新竹縣新豐鄉訪視「森欣實業」，曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方也陪同到場，說林智堅拋出合併議題，第一時間他就在臉書上貼文支持，並指竹縣當政者對大新竹合併這件事的態度算計太多。

鄭朝方上周在臉書ＰＯ文，指韓劇「魷魚遊戲」如同政治，他自己在新竹縣深蹲5年多，只為改變家鄉，「算計太多不差我了」，也盼努力能被大家看見；今天，鄭朝方解釋說，所謂算計是指竹縣當政者對大新竹合併這件事的態度。

新竹縣前縣長鄭永金之子鄭朝方說，他上周在臉書ＰＯ文後引發媒體關注，跑行程時不少鄉親都要他別氣餒，林智堅拋出合併議題時他在第一時間就在臉書上支持，2018年鄉鎮市長選戰，他與林共同喊出「大新竹共好」口號，包括喝好水、交通、焚化爐等議題，兩人都有共識，這也是改變新竹的基礎。

針對算計一說，鄭朝方說，新竹縣的當政者對大新竹合併議題非常反覆，在林智堅提出合併議題後隨後提出要竹竹苗合併，試圖延緩大新竹進步的可能，關於「魷魚遊戲」貼文，其實是說雖然充滿算計，但他與林智堅都希望民眾別成為政客的籌碼與棋子，兩人都希望大新竹共好。

新竹 林智堅 鄭朝方

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