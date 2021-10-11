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吳子嘉曝2022北市陳時中可能對上蔣萬安 他贏面最大

聯合新聞網 / 綜合報導
蔣萬安（左）、陳時中（右）。 圖／聯合報系資料照片
蔣萬安（左）、陳時中（右）。 圖／聯合報系資料照片

2022地方選舉將至，各黨派都已開始安排參選人馬，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，衛福部長陳時中將會代表民進黨參選台北市長，國民黨則會派出立委蔣萬安，且他直言，因為民進黨做太爛，加上蔣萬安顏值高，因此很有機會當選。

吳子嘉10日在網路直播節目《董事長開講》中透露，民進黨正在考慮如何安排陳時中的下一步動向，陳時中支持者希望他參選台北市長，然而桃園市長鄭文燦卻希望陳能參選桃園市長。

衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影
衛福部長陳時中。記者曾學仁／攝影

吳子嘉認為，12月18日公投結束後，行政院長蘇貞昌很有可能會下台，並由鄭文燦接任行政院長，因此桃園市長候選人將會是一大問題。鄭文燦若順利當上行政院長，就有「奮起」的可能，他也希望由陳參選桃園市長，贏面也較大。

不過陳時中的支持者希望他能參選台北市長，吳子嘉認為，陳時中若在台北選戰勝選，可以安排許多人馬，但反觀桃園就會有輸不起的壓力，新潮流將共治桃園選情，台北選情則是英系操盤。

國民黨立委蔣萬安。記者周志豪／攝影
國民黨立委蔣萬安。記者周志豪／攝影

吳子嘉認為，即使陳時中選輸，也會是雖敗猶榮，有機會接任行政院副院長，甚至可能接任行政院長，民進黨認為，陳時中勢必會參選台北市長，因此必須先徵召他參選桃園市長。

吳子嘉指出，國民黨則會派出蔣萬安參選北市，由於民進黨做太爛、蔣萬安長得帥，加上陳時中不是非贏不可，因此蔣萬安贏面很大。有網友提問立委高嘉瑜去處，吳子嘉坦言，高的貴人是台北市長柯文哲，等到柯文哲下臺後，高嘉瑜在台北就沒有能量了，且高的選區偏藍，因此不被開除黨籍就不錯了。

吳子嘉 蔣萬安 鄭文燦 柯文哲 高嘉瑜 陳時中

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