林智堅臉書談大新竹合併：有必要性、合理性、急迫性

新竹市長林智堅提出縣市合併議題，他今在臉書ＰＯ文，指台灣內部現有少子化、高齡化危機，外部則有美中貿易戰國際供應鏈重組挑戰，地方制度到了轉型的關鍵時刻，加上蔡英文總統曾在國慶演說談到有必要針對地方制度、國土規畫等議題檢討調整，這也是他為何會認為新竹縣市需要合併升格。

林智堅指出，蔡英文總統在國慶演說時強調國土規畫與地方制度檢討有三個根據，其一是國家發展的需要，再者是反映民意，最後是讓國家治理更有效率。這與當初大台中、大高雄與大台南合併升格（2009年啟動、2010年完成）原因都一樣，這些城市也在合併升格後脫胎換骨。

當時，大台中、大高雄與大台南合併過程是不分藍綠都支持，當時大台南雖在改制審查時因合併後人口較少，一度被審查委員質疑，但事後證明讓大台南升格是對的。否則現在大台南沒有那麼好的蛻變，甚至不會有南科的進駐及發展。最近有人主張彰化、雲林、嘉義也有升格的期待，這都可以討論。

林智堅說，大新竹升格有其必要性、合理性、急迫性。必要性方面，竹科去年的產值達1.24兆元不只是台灣的戰略產業重鎮，也是美中競爭的前沿地帶，而竹科的擴充和從業人員的生活環境有許多問題，需要合併升格來解決。

合理性方面，大新竹一年創稅1920億排名全國第五，中科、南科分別位在台中市、台南市，而台中和台南都是直轄市。

急迫性方面，韓國總統文在寅宣布「政府將與公司聯合起來，組建一個半導體強國」，並在2030年前建立全球最大半導體供應鏈，讓韓國成為關鍵晶片材料和設備供應全球領導者，三星集團也加快3奈米及2奈米的技術發展，預計在2023及2025量產。

面對外在的挑戰，從台積電的邏輯製程圖可看出，2014年20奈米製程量產，2017年10奈米製程量產，5奈米先進製程在2020年量產，4奈米及3奈米製程技術也預計在2022年下半年開始量產，更加快2奈米廠的擴建，台積電正加快研發、擴廠的布局。

依竹科管理局資料顯示，台灣的IC設計業、薄膜電晶體液晶顯示器(TFT LCD)、矽晶太陽能電池等產品產值位居世界第二，另外也有許多引領全球的資通訊設備廠，並持續朝物聯網(IoT)、人工智慧(AI)方向發展。

因此，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，為讓竹科更有競爭力，讓台灣在世界更有影響力，大新竹也應該重組，以符合國家戰略發展的需要。