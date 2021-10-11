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屏東縣長選舉民進黨三強鼎立 最新民調出爐他領先

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄。圖／取自臉書
民進黨立委莊瑞雄。圖／取自臉書

屏東縣長選舉民進黨內競爭激烈，有意參選的立委莊瑞雄、周春米和鍾佳濱民調近日互有領先，彼此差距不大，形成「三強鼎立」的局面，黨內人士分析，屏東選戰目前暗潮洶湧，三方支持度互相纏鬥，黨內初選可勢在必行，否則若貿然用徵招或是協調提名等制度，將引發派系間激烈競爭。

屏東縣長潘孟安將卸任，根據9月底出爐的第三季最新民調指出，莊瑞雄以約0.7％差距領先周春米，而鍾佳濱雖然落在第三名，但仍以不到6%差距緊咬兩人，民調也納入有意參選的國民黨籍前立委蘇清泉互比，三人目前皆明顯領先。

民調分析，三人全國知名度差異不大，莊瑞雄雖然領先，但差距仍落於誤差值內．孰勝孰負仍有待觀察。三人互比的情況下，仍有近4成選民無法決定或不表態，顯示各候選人未來仍有發展空間，民意支持應持續追蹤。

熟悉屏東選情的黨內人士分析，屏東戰局在持續加溫，莊瑞雄隸屬英系，有英系人馬支持，從台北市議員到三屆立委，歷練完整，擁全國各地都有支持者，又是政論節目上常客，空戰實力堅強。

至於周春米和鍾佳濱皆隸屬新潮流，兩人都擁有前後任「縣長牌」，組織戰皆強，周春米被視為屏東縣長潘孟安人馬，兩人「同框」互動頻繁，周春米也勤走基層，除了綠營支持，也有藍營地方支持度，民調一路往上衝。

鍾佳濱則是前縣長曹啟鴻任內的副縣長，擁有曹啟鴻支持的基層實力，也頻上政論節目，日前成立屏南枋寮聯絡處，強調要以實際行動展現參與縣長黨內初選到底的決心，破除退出黨內初選的謠言。

黨內人士分析，黨內初選已悄悄開打，三方都已投入基層爭取支持，黨內若用徵召制勢必會引起派系抗衡，另外關鍵也在潘孟安對外態度，若提早公開表態往周春米傾斜，可能會造成茶壺內的風暴，後續仍有待觀察。

民進黨立委鍾佳濱。圖／取自臉書
民進黨立委鍾佳濱。圖／取自臉書
民進黨立委周春米。圖／取自臉書
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屏東縣 周春米 民調

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