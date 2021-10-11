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蔡英文讓中華民國折壽？ 綠委一句話點出馬英九盲點

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
蔡英文總統昨天國慶講話。本報資料照片
蔡英文總統昨天國慶講話。本報資料照片

針對蔡英文總統國慶講話，馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，中華民國110年，為何在蔡英文口中折壽成72年？民進黨立委蔡易餘指出，國民黨英文縮寫是古怪的音譯「KMT」，而不用正統到不行的「CNP」或「CHNP」，這個KMT實在有夠不尊重中華民國。

蔡易餘指出，馬英九急著嘴蔡總統國慶演說中華民國在台灣72年讓中華民國折壽38年，這國寶中國國民黨看似很在意中華民國，但是他的英文縮寫卻是有夠古怪的音譯「KMT」，而不用正統到不行的「China nationalist party CNP」或者「Chinese nationalist party CHNP」，這個KMT實在有夠不尊重中華民國，「台灣前途台灣人決定啦，堅決反對中共併吞！」

國台辦昨也指出「台灣的前途由全體中國人民共同決定」，民進黨立委陳亭妃也指出，「笑死人，台灣人的前途到底何時由中共說的算，荒謬至極不要臉。」

陳亭妃說，台灣與中國有不同的憲法、有不同的領土、有南轅北轍的政治制度，連政府領導人也不同。「這樣的國家是哪來的臉、哪來的資格說要幫我們決定前途，請鬼拿藥單是不是？」

陳亭妃表示，中共總是不尊重台灣、不在意台灣主流民意，只在乎自己的感受。示愛被拒絕後，就轉為批評台灣在挑釁，踩政治紅線，得不到我就用強、用恐的，請問這種和恐怖情人有何不同？

陳亭妃說，如果有人說他愛你，要和你結婚，但你拒絕後，對方卻搶你身分證拿去戶政登記，請問用這樣的手段得到，雙方之間還會有愛的可能嗎？

陳亭妃 中共

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