孫大千：蔡英文不敢誠實面對歷史 綠是借殼上市竊國者

前立委孫大千在臉書表示，國家認同問題最嚴重的就是蔡英文總統。身為中華民國總統，不敢誠實面對自己國家的歷史，這只能再一次的證明民進黨從頭到尾就是一個借殼上市的「竊國者」。

孫大千指出，明明在慶祝中華民國110年的生日，為什麼蔡英文總統口中卻只在意中華民國過去72年的歷史？前面的那38年跑到哪裡去了？蔡英文究竟是忘記了，還是根本不敢想起來。

孫大千說，因為在蔡英文總統不願提起的那38年中，是國民黨陪著中華民國一起走過了東征、北伐、剿匪、抗戰，經歷了種種磨難，民進黨完全沒有任何貢獻。當時中華民國的領土包含了中國大陸，這段和中國大陸的連結，是持續推動台灣獨立的民進黨最害怕台灣人民和年輕世代認識了解的一段歷史。

孫大千說，只是選擇性的接受中華民國片斷的歷史，蔡英文總統還有資格讓台灣人民相信，她是真的熱愛中華民國嗎？