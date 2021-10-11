【專家之眼】新兩國論？蔡總統國慶談話的弦外之音

外界評論蔡總統的國慶談話，多把焦點放在她談「四個堅持」的做賊喊抓賊。但她對同件事的不自我檢討、暗藏兩國論、未來又打算持續分裂國家，撕碎社會的把戲，恐怕也值得社會大眾注意。

說蔡做賊喊抓賊，看她怎麼跟在野黨主席約定四個堅持即知。首先，在野黨因無公權力，於極少數情況下才有違憲問題，這也有憲法法庭與國安相關法律伺候，不勞總統費心，這個「約定」說，恐怕是故意給特定政黨戴帽子；反而是在民進黨實質過半又不妥協的情況下，大權一把抓的執政者才有違背自由民主憲政體制、擅改國號的問題，近幾年蔡政府違憲違法的事證不少，她應該先反躬自省才對。

其次，說到堅持主權，蔡執政後，我邦交國變少了、中共開始繞島巡航、海峽中線不見了、本來比照外國駐港澳機構的辦事處無官可派，民進黨既然這麼會堅持主權，結果最近還是以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）名義，申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。這麼多喪權案例，民進黨還可以嘴別人，真是臉皮夠厚。

也難怪苦主之一的柯文哲會說：蔡雖談共識團結，但不該只圖個人黨派之私利，操弄意識形態，卻置民眾的安危於險途。不在自己同胞中製造敵人，台灣才能安定永續、繼續前行！

而說到蔡對同件事的不自我檢討，可以看連續兩年國慶談話裡的疫情表述。去年蔡的國慶談話，第一段在矜誇「防疫成果貢獻國際」，談我展現傲人國力，將防疫物資送到世界各地，還把這種成就，歸功於全體台灣人民配合各項防疫措施；但今年話鋒一轉，開始慰問因疫情故去的八百多位民眾家人，再感謝日、美等國對我伸出的疫苗援手，以及台灣人民的高度自律和素養。

在短短一年中風雲變色，本來是對外國伸援的，結果後來要謝謝其他國家，之前認為是外國該來取經的，今年卻是要慰問死者家屬。如果台灣人民的作為沒變，那是什麼原因，讓我們必須要忍受這些？蔡政府獲得疫苗速度連私人企業都比不上，難道不會臉紅？

至於蔡總統擅改國號等違憲主張，國人雖已司空見慣，但四個堅持裡暗藏中華民國與中華人民共和國互不隸屬的兩國論，恐怕也讓中共跳腳。她隨後提出的未來主張，則更讓人憂心。國慶演講說「準備針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做出必要的檢討和調整」，又點名憲政體制改革、轉型正義、能源政策等，無一不是蔡政府過去獨斷專行，造成國家撕裂、社會紛擾的重大爭議。

我們就先不談地方制度、國土規劃和區域發展，是否為因人設事、黨派利益的短淺之見好了，蔡講話的奧妙之處在於，針對特定時期與政黨的轉型正義要繼續執行，必然無法營造團結環境，但不可能整碗端走的憲政改革，千瘡百孔、眼看走不下去的能源政策要更具彈性，顯然又需要在野合作。這兩手策略要怎麼分進合擊？觀察過去蔡政府倚仗立院多數的專橫作風，我們幾乎可以預見未來台灣政治空轉的持續出現。

蔡總統當然知道她過去作風的積怨已深，所以在講共識團結之餘，說要在未來「引進社會力，共同來尋求解決這些議題的路徑。」這就是要挑撥社會分裂來迫使在野黨就範了。

國防部長邱國正前日才說，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，還判斷北京在2025年有「全面犯台」能力，當家的蔡總統卻念茲在茲於如何挑釁與內鬥，我們人民在感嘆：願天佑中華民國之餘，應該思考怎樣在罷免與公投案中，讓政客正視人民意志了。