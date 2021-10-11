【專家之眼】蔡英文窮途末路，出險招有用嗎？

蔡英文總統的國慶演說，只提國際與我國的疫情合作，卻不提國際對台灣的安全承諾與保證，顯示她也知道國際大環境的變化，特別是美中兩國行將改善關係，讓她在雙十節這天倍感國際社會的世態炎涼。往後兩年，她可能會愈來愈感到自己走向窮途末路。

白宮國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作辦公廳主任楊潔篪，在本月六日瑞士蘇黎士會談，原則上同意美國總統拜登與中國國家主席習近平，會在年底以前舉行一場線上峰會。事實上，早在六、七月間，國際上各項情資都指向拜登有意與中國大陸改善關係。

可是蔡英文偏偏不信邪，還是決定全力推動「台北經濟文化代表處」成為「台灣代表處」的升等案。

九月上旬，她還特別派遣國安會秘書長顧立雄與外交部長吳釗燮前往美國，準備臨門一腳，讓升等案成功達陣。未料，國安單位情報不靈光，他們抵美的時間點幾乎與拜習通話撞車，蔡英文原先以為十拿九穩的升等案，也就此泡湯。

按照蔡英文的計畫，代表處升等案，加上稍早在「美日台安全論壇」提出將中國大陸視為鄰國的「鄰國論」，以及民進黨立院黨團計畫順勢提出的台獨擦邊球「修憲案」，足以讓「台獨版光輝十月」大放異采，為誤以為蔡英文推動台獨不遺餘力的民進黨支持者打一打氣。當然，這一切都已成為明日黃花。

美中行將改善關係，不僅在美國政府各部門產生立即而明顯的效應，連遠在東亞的日本也聞弦歌，而知雅意。

拜登在八月下旬阿富汗撤軍後強硬表示「台灣如遭侵略，美國將援引北約模式回應」的話言猶在耳，本月1日美國副國防部長希克斯女士，回應中共軍機五十六架次闖入台灣西南海域的緊張情勢時，僅表示「美國將確保台灣具有自衛能力」，語氣顯得已大不如先前五角大廈的強勢立場。

針對中共軍機施壓台灣的問題，國務院發言人普萊斯3日在記者會上僅說，美國將協助台灣自我防衛，好像拜登完全沒有說過要用「北約模式」對待台灣一樣。

讓蔡英文直接感受到政治現實的一面則是，我國六日在華府雙橡園舉辦的國慶酒會，除了奉命必須參加的「美國在台協會」主席莫健之外，竟無任何重要官員到場，連一向力挺台灣的白宮印太總監坎伯都避不出席，可說非常不給蔡英文面子。

原先相當挺台的日本外相茂木敏充於本月五日，甚至表示日本政府希望兩岸能和平解決他們之間的問題。不過，日本希望兩岸建立溝通管道的期待，也讓蔡英文深感為難。

在去年國慶演說、今年元旦文告、除夕前兩天的談話，蔡英文都向對岸遞出橄欖技，但卻因鳳梨事件而前功盡棄。在大陸政學界人士眼中，她已變成老喊「狼來了」的孩子，沒人願意再理會她。她在今年鄭州水患期間表達慰問，大陸幾乎無人回應，就是明證。

美、日兩國對我國態度轉趨冷淡，大陸對兩岸復談又定下必須接受「九二共識」的高門檻，這也難怪窮途末路的蔡英文別無選擇，只有在國慶演說ㄧ面提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」刺激大陸的話，一面提醒國人「台灣正面臨空前嚴峻挑戰」，號召全民「共識化分歧，團結守台灣」。

問題是，走頭無路的蔡英文平時不體卹人民，連防疫不力害死八百多人都死不認錯，這時卻呼籲國人團結ㄧ致對外，其誰能信？

在藍營緊迫釘人下，蔡英文在國慶演說中，才提到六次「中華民國」與三次「中華民國台灣」。但是，她在五日出刊的「外交事務」期刊撰文，只說她是「台灣的總統」，卻不提自己是「中華民國的總統」。連自己都不尊重自己國家的名字，「人必自侮，而後人侮之」。

今天蔡英文走到窮途末路這個地步，一面提出「兩國論」挑起兩岸矛盾，一面又拜託國人「團結守台灣」，恐怕急於與中國改善關係的拜登，不會給她好臉色看！