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蔡總統國慶文告引陸反彈 蕭美琴：未聞美方有什麼意見

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影

蔡英文總統在國慶文告提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，中國大陸國台辦批蔡「謀獨挑釁」，也有學者憂心這將使對岸解讀為兩國論再起，徒增台海風險；駐美代表蕭美琴10日表示，蔡的談話是描述事實與現狀，希望大家在堅持自由民主的共同基礎上，共同守護國家，目前並未聽到美方對此事有什麼意見。

蕭美琴10日上午在華府華埠參加由當地僑社美京中華會館舉辦的升旗典禮，她致詞表示，感謝中華會館和僑界支持民主自由的中華民國台灣，雖然很多在美華僑在慶祝國慶的觀點，可能和住在台灣的民眾有點不太一樣；在民主陣營和共產陣營在全球競爭的當下，最大公約數就是站在民主自由中華民國這一方，只有中華民國能堅持維護自由體制，全球華人才有真正自由的一天。

蕭美琴說，祝福我們的國家國運昌隆，天佑台灣、天佑中華民國、天佑美國

蔡總統的國慶談話引發各界不同解讀，兩岸學者也指出，若被解釋為兩國論將使兩岸關係惡化，無助維持台海和平現狀，自然也衝擊美國在印太地區利益。

蕭美琴表示，目前沒聽到美方有什麼意見；她不替對岸做詮釋，蔡總統的談話是描述事實與現狀，希望大家在堅持自由民主的共同基礎上，共同守護國家。

蕭美琴說，蔡總統提出她希望凝聚全體國人共識，尤其是近期兩岸緊張，全球大環境衝擊影響動蕩不安，台灣要走自己的方向，走自己的腳步，蔡總統此時更希望國人同胞支持國家。

此外，自11月起美國要求所有入境的國外旅客，需完整接種或美國食品藥物管理局（FDA）及世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，包括輝瑞、AZ、嬌生、莫德納、中國國藥和北京科興等6款，我國國產疫苗高端不在名單中。

蕭美琴表示，目前還在了解後續具體作為，台灣的疫情控制中，後續如何開放邊境與其他國家往來，還需持續了解溝通。

駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影
駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。華盛頓記者張文馨／攝影

蕭美琴 美國

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