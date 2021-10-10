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宜蘭高鐵爭論不休 林佳龍說話了：選址完全無政治考量

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭選址紛擾不休，該設在四城還是宜蘭，已形成政治風暴。圖為台鐵四城站。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
高鐵延伸宜蘭選址紛擾不休，該設在四城還是宜蘭，已形成政治風暴。圖為台鐵四城站。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

針對今天有報導指出，宜蘭高鐵選址爭議，「當初襄助前交通部長林佳龍與聞決策者說，高鐵延伸案當初在林佳龍任內，初步是屬意在宜蘭市站或縣政中心站，是有整體政治評估考量，但蘇貞昌後來傾向設在四城站，應是受到傳統交通幫的影響，但游錫堃身為立法院長，實不宜跳出來發言，把問題複雜化、派系化。」

對於該報導，林佳龍透過幕僚回應，宜蘭高鐵選址完全是以站在國土發展的專業考量，以及同步納入在地人需求為主，並無任何政治考量，大型公共建設的興辦應以人民福祉為最高依歸。

林佳龍也說，立法院為最高民意機關，游錫堃為立法院長，也掌握宜蘭在地聲音，對於宜蘭高鐵站設址有反映民意的權利，並無把問題複雜化或者派系化的問題，「該人士的發言十分不當，更無法代表林佳龍本人。」

林佳龍 宜蘭 高鐵

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