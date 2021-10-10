馬辦：蔡英文國慶談話讓中華民國從110年折壽成72年

針對蔡英文總統的國慶談話，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，中華民國110年，為何在蔡總統口中折壽成72年？先是外媒投書專文把「中華民國」消失，現在又讓中華民國折壽，蔡英文愧對中華民國總統名器，有負國人所託。

對於蔡總統得「四個堅持」，蕭旭岑指出，其中自由民主、遵循民意等，在蔡政府強關電視新聞台、蠻橫干預破壞法定獨立機關、以「東廠」大肆濫權迫害異己之後，早已成為笑話。而且蔡英文「兩國」的論述方式，違背中華民國憲法，也忤逆了她所依附的美國一貫堅持的政策，讓蔡英文一直宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

至於蔡總統說的團結凝聚共識，蕭旭岑指出，經過這5年不斷打壓迫害在野黨，也從未邀在野領袖議論國是，早已是陳年笑話，淪為口號而已。