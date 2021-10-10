蔡重申「維持現狀」 學者：向北京喊話 防錯誤解讀

對於蔡英文總統國慶演說兩岸關係立場，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，蔡英文向北京與西方民主國家喊話，表達台灣無意過度挑釁，也不會冒進，讓相關方不用太煩惱。

政治大學名譽教授丁樹範認為蔡走回中間路線，北京應不會太激烈反應；國防安全研究院國防戰略與資源研究所副研究員兼所長蘇紫雲表示，蔡英文重申「維持現狀」向中方傳遞其政治意圖，盼對方不要錯誤解讀。

丁樹範與蘇紫雲皆注意到，蔡英文國慶談話強調中華民國立足台灣已72年，並談及堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

丁樹範指出，從蔡國慶談話分析，有點走回中間的味道，也向北京喊話，接受中華民國在台灣存在的現實；北京基本上強調一中原則、九二共識，但應該會避免進一步挑起台灣社會的反中情緒，以免火上澆油，讓國民黨為難。

丁樹範分析，蔡英文此次發言調性較軟，應該不符合獨派期待，但是蔡可能有許多考量，包括近期共機頻繁擾台、美中關係走向緩和等；丁樹範預期蔡會一直維持不挑釁立場，但他也指出，2024年民進黨推出的總統候選人能否維持蔡的不冒進路線，才是重點。

中國大陸國家主席習近平昨在「紀念辛亥革命110周年大會」重申，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」。

宋文笛表示，習近平昨天談話語氣比較溫和，且發言內容似在對內喊話要有戰略耐心，節制鷹派壓力；蔡英文應該也想辦法透過良性發言，鼓勵兩岸展開對話，她重申不挑釁、不冒進，是合理的作法。

蘇紫雲說，蔡國慶談話強調不挑釁以及維持現狀，都是在向北京釋出善意；政治上的解讀，不變是種安定，意思就是向中共傳遞我方的政治意圖，不要錯誤解讀，而現在的情況下，台灣以靜制動是比較好的方法。