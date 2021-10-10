快訊

4青少年漁光島戲水被浪捲走 3人獲救1人命危送醫

國慶日喜迎嘉玲！本土無新增確診 境外+7例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡重申「維持現狀」 學者：向北京喊話 防錯誤解讀

聯合報 / 記者張加／即時報導
蔡英文總統今發表國慶演說。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今發表國慶演說。記者季相儒／攝影

對於蔡英文總統國慶演說兩岸關係立場，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，蔡英文向北京與西方民主國家喊話，表達台灣無意過度挑釁，也不會冒進，讓相關方不用太煩惱。

政治大學名譽教授丁樹範認為蔡走回中間路線，北京應不會太激烈反應；國防安全研究院國防戰略與資源研究所副研究員兼所長蘇紫雲表示，蔡英文重申「維持現狀」向中方傳遞其政治意圖，盼對方不要錯誤解讀。

丁樹範與蘇紫雲皆注意到，蔡英文國慶談話強調中華民國立足台灣已72年，並談及堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

丁樹範指出，從蔡國慶談話分析，有點走回中間的味道，也向北京喊話，接受中華民國在台灣存在的現實；北京基本上強調一中原則、九二共識，但應該會避免進一步挑起台灣社會的反中情緒，以免火上澆油，讓國民黨為難。

丁樹範分析，蔡英文此次發言調性較軟，應該不符合獨派期待，但是蔡可能有許多考量，包括近期共機頻繁擾台、美中關係走向緩和等；丁樹範預期蔡會一直維持不挑釁立場，但他也指出，2024年民進黨推出的總統候選人能否維持蔡的不冒進路線，才是重點。

中國大陸國家主席習近平昨在「紀念辛亥革命110周年大會」重申，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，堅持一個中國原則和「九二共識」。

宋文笛表示，習近平昨天談話語氣比較溫和，且發言內容似在對內喊話要有戰略耐心，節制鷹派壓力；蔡英文應該也想辦法透過良性發言，鼓勵兩岸展開對話，她重申不挑釁、不冒進，是合理的作法。

蘇紫雲說，蔡國慶談話強調不挑釁以及維持現狀，都是在向北京釋出善意；政治上的解讀，不變是種安定，意思就是向中共傳遞我方的政治意圖，不要錯誤解讀，而現在的情況下，台灣以靜制動是比較好的方法。

蔡英文 北京 國慶

延伸閱讀

蔡英文國慶日演說 綠委：今年宣示不讓中國稱霸

國慶大會蔡英文向東奧及防疫英雄比讚

蔡英文親擬國慶演說初稿 府發言人：中秋節前開始準備

蔡英文四個堅持 羅致政：兩岸進一步對話的重要開始

相關新聞

蔡重申「維持現狀」 學者：向北京喊話 防錯誤解讀

對於蔡英文總統國慶演說兩岸關係立場，澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛認為，蔡英文向北京與西方民主國家喊話，表達台灣無意過度...

馬辦：蔡英文國慶談話讓中華民國從110年折壽成72年

針對蔡英文總統的國慶談話，前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，中華民國110年，為何在蔡總統口中折壽成72年？先是外媒投...

民眾黨：不該將反對者都貼「中共同路人」標籤

今天是國慶日，台灣民眾黨今發文祝賀外，也點出「民主危機」指出，在自己的國人裡區分敵我，將反對者通通貼上「中共同路人」的標...

喊話中共否定台灣逃更遠 柯文哲籲蔡英文：勿置民險途

今天雙十國慶，台北市長柯文哲今天在臉書說，「中華民國在台灣，台灣是台灣人的台灣」，柯文哲今天也向蔡英文總統、中共中央總書...

國民黨竹市黨部遭拍賣今熄燈 林耕仁將出選市長

國民黨位於新竹市民富街的市黨部因遭拍賣標售，將被迫搬離現址，今天上午舉行告別黨部儀式，主委許修睿呼籲黨員們堅強、力圖東山...

蔡總統國慶演說 只挑符合民進黨利益的話、脫離歷史脈絡與現實

今天（10日）是中華民國110年國慶，蔡英文總統依例在國慶大會發表演說，蔡總統的談話，多所脫離歷史脈絡與現實，只挑符合民進黨利益的話說，對於中華民國的一切，蔡總統毫不真誠，她只願意承認1949年之後遷台的中華民國，而不敢面對之前的中華民國歷史，因為那就碰觸到了一個中國分裂的問題，不符合民進黨的台獨意識形態，只好閃閃躲躲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。