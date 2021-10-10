民眾黨：不該將反對者都貼「中共同路人」標籤

今天是國慶日，台灣民眾黨今發文祝賀外，也點出「民主危機」指出，在自己的國人裡區分敵我，將反對者通通貼上「中共同路人」的標籤，甚至透過上億元標案豢養媒體、掌控宣傳機器。獨大專擅、缺乏監督，國家治理的危機，就是從沒有反對聲音開始。

民眾黨指出，百餘年前，武昌起義敲響辛亥革命，終能成功推翻滿清，創立亞洲第一個民主共和國—中華民國。而從創建以來，歷經戰亂走向和平，再由黨國威權走向民主自由，經過數十載的演進，如今中華民國所象徵的民主憲政體制，已成為台灣人民主體性認同的最大公約數。

民眾黨指出，無論你祖先來自何方，只要生育在台灣、成長在台灣、認同台灣的生活方式，就是所謂的「天然台」。然而，隨著時代的推進，台灣的民主政治必須走向更成熟更完備的階段，尤其面對網路時代所發展出的淺碟思維，興起了「海嘯政治」，甚至讓我們的民主制度，屢屢出現危機。

民眾黨表示，如今黨同伐異的現象，在社群網路平台上更加明顯，執政者實不應操控，更不該默許這樣的仇恨言論撕裂社會，在自己的國人裡區分敵我，將反對者通通貼上「中共同路人」的標籤，甚至透過上億元標案豢養媒體、掌控宣傳機器。獨大專擅、缺乏監督，國家治理的危機，就是從沒有反對聲音開始。

民眾黨表示，在雙十國慶這一天，除了誠心獻上祝福，我們更要為台灣敲響警鐘、一道反抗新威權的警鐘，如同國旗歌一句「守成不易，莫徒務近功」，台灣今日的民主自由體制得來不易，我們不能接受只剩下一種聲音獨霸，唯有強化監督制衡的力量，追求「共融」的實現，才能讓台灣走向真正的「共榮」。