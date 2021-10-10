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蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

國慶焰火發射筒遭浪擊落 旗津南堤倒一排漂回高雄港

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
國慶焰火的發射筒遭浪打落，疑被海浪沖上鄰近沙灘。圖／許姓網友提供
國慶焰火的發射筒遭浪打落，疑被海浪沖上鄰近沙灘。圖／許姓網友提供

國慶焰火睽違20年重回高雄施放，今晚點亮高雄港夜空，未料放置在旗津南堤的焰火發射筒遭大浪打落，漂上海堤旁的沙灘上，疑似為發射筒殘骸則被目擊的許姓民眾拍下「浪大到把發射筒打進港了」。至於是否影響焰火施放，國慶籌委會燄火處表示，近日天候外圍環流及適逢滿潮雙重作用，少部份被海浪沖擊掉入海中，但施放不受影響。

今年國慶盛會煙火施放範圍超過3公里，是史上最大，還動用了7艘平台船上施放百發12吋以上大型煙火彈，高空大口徑煙火數量也是歷年最多；其中位於旗津一港口南堤的多組發射筒，因受颱風外圍環流及滿潮影響，多具焰火發射筒遭浪打落。

旗津許姓住戶目擊發射筒遭浪打上岸，部分則在港內載浮載沉，擔憂國慶焰火施放恐受影響。

對此，慶籌會今表示，旗津堤防少部份發射筒被海浪沖擊掉入海中，但焰火施放不受影響，且焰火彈泡水已失效，除無安全顧慮外，已立即派員清理並固牢。提醒民眾如發現發射筒，請立即回報港警單位處置。

高市府觀光局說，晚上的燄火施放不受影響，市府與慶籌會會以最高的安全規格要求來準備這場國家慶典，務活動圓滿成功。

國慶焰火的發射筒遭浪打落，疑被海浪沖上鄰近沙灘。圖／許姓網友提供
國慶焰火的發射筒遭浪打落，疑被海浪沖上鄰近沙灘。圖／許姓網友提供
國慶焰火的發射筒遭浪打落，疑被海浪沖上鄰近沙灘。圖／許姓網友提供
國慶焰火的發射筒遭浪打落，疑被海浪沖上鄰近沙灘。圖／許姓網友提供

國慶 上海 高雄港

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