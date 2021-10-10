「一心一德」唱成功！ 羅一鈞自評90分 扣10分為這原因

雙十國慶大典今登場，雖然因防疫規模縮小，仍有許多亮點，「國民女婿」疾管署副署長、中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也在領唱國歌的隊伍中。羅一鈞會後接受媒體聯訪表示，最難唱的「一心一德」有唱上去，給自己90分，扣10分是因為陽光刺眼，眼睛張不開。

戶外現場天氣炎熱，但比起自己，他更關心國立客家兒童合唱團的孩子們，排隊站在烈日下，但合唱團制服看起來很熱。向國旗和國父遺像行三鞠躬禮時，領唱隊伍要向後轉，這時羅一鈞看到後方合唱團孩子們都在噴汗，但卻很乖、很守秩序，令他有些心疼。

羅一鈞表示，為了這個一生一次的經驗，正式典禮前總共練習了四次，大家都有私下聊開、交換彼此的故事，所以正式演出時很有默契。

他說，除了跟大家一起練唱，羅一鈞有時候也會去河濱邊騎腳踏車邊練唱。正式領唱時，原本擔心的破音、走音、出錯都沒有發生，最難唱的高音句「一心一德」也有順利唱上去，如果要打分數，應該有90分。

羅一鈞和東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎在領唱隊伍中站在隔壁，兩人都是領唱結束就要去加入遊行車隊。奧運選手遊行時必須要配戴獎牌，所以羅嘉翎領唱時就帶著獎牌，面對旁人好奇詢問，羅嘉翎大方把獎牌拿出來借大家看，羅一鈞也第一次摸到沉甸甸的奧運銅牌。