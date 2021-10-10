喊話中共否定台灣逃更遠 柯文哲籲蔡英文：勿置民險途

今天雙十國慶，台北市長柯文哲今天在臉書說，「中華民國在台灣，台灣是台灣人的台灣」，柯文哲今天也向蔡英文總統、中共中央總書記習近平喊話。柯文哲說，中共否定中華民國與台灣的存在，只會讓台灣逃得愈遠；柯也說，這些年來，我們卻只看到執政的民進黨，一再為執政不力去操弄人民恐懼、反中情緒，看不到一點願意對話的空間，對內、對外皆然。

柯文哲今天在臉書表示，今年，蔡總統再度提到了「和平對話」，但改善兩岸關係，是要靠互動的、是雙向的，各說各話永遠不會改善問題。

柯文哲表示，「我們固然要團結世界上以平等待我之民族共同奮鬥；也不該只圖個人黨派之私利，操弄意識形態，卻置民眾的安危於險途」。「唯有克服私利與意識形態、遠離意氣之爭，不在自己同胞中製造敵人，台灣才能安定永續、繼續前行！」

柯文哲也在臉書說，「我們希望中國的強盛，對內帶來更多人民福祉、對外應更多尊重包容，願意開啟和平對話，而不是動輒威嚇，以武力相逼」，「從根本上否定中華民國與台灣的存在，那只會讓台灣逃得愈遠。」

柯文哲也呼籲蔡總統，「相互尊重、善意對話，這是雙方共同的責任」，這是蔡總統在109年國慶演說對人民公開的承諾，但這些年來，我們卻只看到執政的民進黨一再為執政不力去操弄人民恐懼、反中情緒，不斷打壓政敵、扣人紅帽，看不到一點願意對話的空間。

柯文哲表示，過去歷史，兩岸曾經同屬一個中國；但兩岸分裂分治超過120年，也是事實。台灣人民在各種挑戰之下，已經站穩腳步，展現韌性，創造舉世矚目的經濟奇蹟。過去他多次以「北風和太陽」的故事來呼籲中國領導人。政治應趨向「民主」、「自由」、「多元」、「開放」、「法治」、「人權」這些普世價值。

柯文哲說，「我們不分黨派，以台灣為榮，希望台灣有國際空間。但中共動輒以武力恫嚇、打壓台灣的作法，根本違反了台灣人民的意志與心聲。」

柯文哲表示，110年前，孫中山先生與無數革命先烈創建了亞洲第一個民主共和國。當年，孫中山先生面對列強，創建了以民族主義為根本的「三民主義」。對內，呼籲恢復固有道德倫理與知能，以民族的力量救亡圖存；對外，則講國際各民族自求解放。

他說，孫中山的民族主義是帶有國際觀的，講和平、要平等，要「興滅國、繼絕世」，國際間各個民族一律平等，才能達到「世界大同」。

柯文哲說，多年來，中華民國在台灣，除了民族主義之外，更發展民有、民治、民享。「國家是人民所共有、政治是人民所共治、利益是人民所共享」，台灣在孫中山先生的思想上，加入了普世價值與愛鄉土的文化。民主、自由、多元、開放、法治、人權逐步深化，形成台灣人的共識與驕傲。

柯文哲表示，他今天國慶觀禮貴賓一同在總統府前，仰望青天白日滿地紅國旗畫過天際，展示精實軍力；聆聽著以16族原住民歌手，重新詮釋的「手牽手」，象徵著團結、多元、本土，「手牽手、我的朋友，愛永遠在你左右」。

柯說，他相信現場不分朝野黨派的人們，應該都在心裡許下心願，共同期盼著人民安居樂業、社會和平穩定、美好的生活不容威脅侵犯。「這是我看著國旗，最衷心的期待。」祝福中華民國，祝福在這塊土地上生活的每一個人，生日快樂。