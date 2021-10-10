國民黨竹市黨部遭拍賣今熄燈 林耕仁將出選市長

國民黨位於新竹市民富街的市黨部因遭拍賣標售，將被迫搬離現址，今天上午舉行告別黨部儀式，主委許修睿呼籲黨員們堅強、力圖東山再起，不過當眾人步出黨部看著內部燈光熄滅、鐵捲門緩緩降下，並栓上鍊條時，仍有不少黨員落淚，難過地告別這處30多年歷史的市黨部。

國民黨新竹市黨部成立於1981年，為了擴大服務，又在1988年經各界黨員合資及黨中央出資，於新竹市中正棒球場旁的民富街，興建3層樓高的市黨部，總面積約有900坪，共3層樓高，大門入口處的雨遮還繪有顯目的黨徽，平時除了黨務使用，也會租借、提供給民眾辦活動。

不過因國民黨積欠黨工退休金，今年7月市黨部的產權遭不當黨產委員會拍賣，因為地點位於市區屬於精華地段，雖然在巷弄內，仍在第一拍就以3.1億元的價格，遠高於底價5000餘萬元拍出，預計賣出價格的2成，約6000萬元將用於支付黨工退休金及轉入國民黨退休員工權益促進會，其餘則要歸不當黨產委員會規畫。

市黨部表示，雖然目前黨部僅剩4名黨工處理黨務，但仍會盡力服務黨員及民眾，未來市黨部將搬遷至經國路的城中黨部繼續黨務運作。

國民黨籍市議員黃美慧說「國民黨受到執政黨（民進黨）不公不義的欺壓及對待，未來執政之路必定有更多困難需要突破」，她更形容國民黨現在就猶如身處巨浪淘天大海中的一艘船，市黨部的掌舵者就是主委許修睿，也更需要大家的支持。

黨部主委許修睿呼籲黨員振作，雖然黨部不在，但未來黨務訊息將改為線上進行，透過臉書或Line群組傳達，不過因城中黨部空間狹小，無法容納太多人，短時間內市黨部將沒有合適地點開會，會另覓地點繼續舉辦各項活動。