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蔡英文國慶演說「中華民國」提6次、「中華民國台灣」3次

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韓國瑜赴美未返台 發文「唯有快樂人民才有快樂國家」

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
韓國瑜說，當他走訪基層時，發現許多人民迫切需要政府伸出一雙會扶持自己的雙手，唯有快樂的人民才有快樂的國家。圖／取自韓國瑜臉書
韓國瑜說，當他走訪基層時，發現許多人民迫切需要政府伸出一雙會扶持自己的雙手，唯有快樂的人民才有快樂的國家。圖／取自韓國瑜臉書

今天是雙十國慶，高雄市前市長韓國瑜目前人在美國尚未返台，他稍早透過臉書發文，談平安、健康、快樂之於國家及國民的意義，他也對政府喊話說，不要讓人民老是身處怨氣沸騰、爭拗不斷的政治環境，唯有快樂的人民才有快樂的國家。

韓國瑜發文表示，當我們為家人慶生的時候，我們總是款款祝福，希望所愛的人「平安、健康、快樂」，今天我們的國家生日的時候，他同樣真心期盼，這塊土地能夠平安、健康、快樂。

「平安，沒有比平安更重要的事」，他表示，對外面對國際現實、兩岸和平，必須更有智慧、更有方法，讓人民在寶島安心居住生活。對內異地讀書的遊子要返鄉、辛勤一天的百姓要回家，不論是搭乘行經山路的火車、通過聯繫村莊的露橋，甚或只是一條燈火通明、確保治安的夜路，都是政府該給人民的保障，政府保障人民平安是最重要責任。

他說，其次是健康，擁有健康才有一切，希望人民疫苗早日完整覆蓋，守護人民健康是政府最基礎的責任，防守住邊境、催促到疫苗，讓這塊土地有健康的人民，也有健康復甦的景氣。快樂則與人民的福有莫大關係，別讓人民老是身處怨氣沸騰、爭拗不斷的政治環境，政府必須認真思考社會福利、環保城市、兒童教育、老人照顧等。

韓國瑜說，當他走訪基層時，發現許多人民迫切需要政府伸出一雙會扶持自己的雙手，唯有快樂的人民才有快樂的國家，今天讓我們一同祝福我們的國家：「中華民國平安、健康、快樂！」

韓國瑜 疫苗 國慶

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