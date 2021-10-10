黃珊珊秀北一女樂儀隊萌照 祝中華民國生日快樂！

今天國慶日，台北市副市長黃珊珊今天在臉書滿滿回憶高中時期。黃珊珊說，現在只剩北韓有的排字，當年她高一時，國慶就是手拿不同顏色帆布板，按照教官指揮翻到不同顏色排出「中華民國萬歲」等字樣，黃珊珊說，國慶日對她而言，是非常美好的記憶，也是凝聚國人團結的時刻，大家平常或許有不同政治立場，但最大公約數就是我們的國家，今天國慶日，祝福中華民國生日快樂！

黃珊珊今天在臉書提到，1985年，她從高雄到台北考上北一女中，小高一時期，國慶日要排字和站傘帽，排字就是在前一晚的慶祝晚會上有幾百上千的人坐在體育館的看台上，手拿一個有很多不同顏色帆布板，按照教官指揮翻到不同顏色，遠遠看就是不同的字樣，例如「中華民國萬歲」等字樣，站傘帽就是站在凱道上，頭上頂著不同顏色的傘帽，也是另一種排字，從空中看很壯觀，但是現在這些畫面只剩北韓有了，哈哈！

黃也提到，高二她參加樂隊，最重要的一場演出就是國慶遊行，高二時幾乎每天都在練習，假日還要到中正紀念堂練習走位，印象中就是很操，很累、曬得很黑，但是其實很開心，可以參與如此重要的活動，深感與有榮焉！

甚至高三繼續參加樂隊小班，在國慶活動中演奏，也是練習練到天昏地暗，到現在她都還記得以前被教官罵的恐懼感。高三要參加聯考，練習樂器反而成為唯一的輕鬆時刻，而且能在國慶日代表學校到處演出，也有十足的榮譽感！

黃珊珊提到，那個風雨飄搖的時代，中美斷交，台灣外交孤立，所以國人的國家意識與認同感都很強，因為台灣面對很嚴峻的國際局勢，只能靠自己，那個時代，卻也是台灣經濟發展最快速的時候，所以國人都很努力，她知道自己只要努力，就有希望與未來！

接下來就是台灣錢淹腳目的繁榮時期，因為大家都有一致的目標，也因此創造了台灣的經濟奇蹟。

黃珊珊說，她的爸爸與四位哥哥姊姊都是軍人，保家衛國是她從小根深蒂固的傳統觀念，國慶日是國家的大事，所以參加國慶成為她青春時期最重要的事，之後當民意代表，每一年也都會參加國慶活動，國慶日對她而言，是非常美好的記憶，也是凝聚國人團結的時刻。