雙十國慶 朱立倫呼籲民進黨不要扭曲中華民國的歷史

今天是中華民國110年的國慶，國民黨主席朱立倫上午參加黨部前升旗典禮致詞時表示，這110年來中華民國在動盪、風雨當中仍然屹立不搖，他呼籲民進黨不是只為了權力、權位，要永遠與民眾站在一起；必須尊重民意，一起捍衛中華民國，不要扭曲中華民國的歷史。

朱立倫表示，從創建中華民國，到保衛台灣、建設台灣，國民黨永遠站在民眾的最前端，為台灣這塊土地來努力。慶祝辛亥革命110年，慶祝中華民國國慶110年，大家更應該捍衛中華民國、堅持自由民主，「我們永遠都是中山先生的信徒」。

朱立倫呼籲，不管在台灣、海內外，所有孫中山信徒都要捍衛中華民國、保衛自由民主，堅定地守護民眾所期待的和平繁榮，兩岸都應該秉持這樣的精神，孫中山所創建的國民黨是捍衛中華民國的，孫中山所創建的中華民國是堅持民主自由的，這是每一位下一代永遠要記得的。

朱立倫說，兩岸交流，要秉持尊重孫中山創建中華民國110年的事實，能夠相互尊重、相互交流；也希望更多的年輕世代，「如果你也愛中華民國、愛台灣、愛民主自由，就請加入中國國民黨」。國民黨的「同舟計畫」呼籲所有黨員回娘家，也呼籲所有青年朋友加入國民黨。

朱立倫也呼籲民進黨，一個負責任的執政黨，不是只為了權力、權位，要永遠與民眾站在一起、必須尊重民意，必須一起捍衛中華民國，不要扭曲中華民國的歷史、不要破壞中華民國包括歷任總統與國民黨先進們的心血努力。

朱立倫說，為了台灣這塊土地，國民黨會與大家一起來努力，但是不能被抹黑、扭曲，作為一個負責任的政黨更應該時時刻刻與民眾站在一起。任何違反民意、扭曲民意、不尊重民意的，立法院黨團以及縣市政府、議會，絕對會站在民眾這邊抗爭到底、抗爭到底，這是在野黨的天職。