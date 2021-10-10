張亞中：蔡英文國慶談話前先確認她是「中華民國」總統  

針對蔡英文總統在雙十國慶將發表的談話，孫文學校總校長張亞中表示，蔡英文身為中華民國總統，不是「中華民國台灣」總統，不是「這個國家」總統，更不是「台灣國」總統，否則就是違憲，依她就職的誓詞，是要接受法律嚴厲的制裁。所以，希望蔡英文在國慶談話中，能夠重新回復做為中華民國總統神聖的使命與責任。

張亞中指出，蔡英文投書「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊，署名為「President of Taiwan」（台灣總統），嚴格來說，這已經違憲了。做為一個中華民國總統，卻不用中華民國國號，嚴重違背中華民國憲法賦予總統神聖的義務。

張亞中希望蔡英文做為中華民國總統在慶祝中華民國國慶的時候，不要忘記她的國家叫中華民國，不是「台灣國」，不是「這個國家」，也不是「中華民國台灣」。如果她不願意做中華民國總統，而要做「台灣國總統」，就請她依宣誓就職的誓詞，接受法律最嚴厲的制裁。蔡英文應立即對其違憲使用「台灣總統」一事說明，在野的中國國民黨也必須有所行動。

針對有關美軍駐台的消息，張亞中質疑，今天的蔡英文政府，是把美國的「臨幸」當「榮幸」嗎？在兩岸關係進入兵凶戰危的危急時刻，蔡英文怎麼還甘願被美國綁在與中國大陸對戰的火車頭上呢？這樣置民眾生死於不顧的作法，不會覺得冷血與殘忍嗎？

張亞中指出，民進黨自2016執政之後，兩岸的交流協商完全斷絕，因此，蔡英文只能扈從美國，甚而讓美國予取予求。美國駐軍的消息，等於讓台灣做為美中對峙的馬前卒，蔡英文竟然還覺得光榮與驕傲，讓人匪夷所思。他說，大陸對台動武的條件，其中一項就是外國勢力的介入干預，難道蔡英文就是要故意觸犯底線，授與大陸武統台灣的藉口與理由嗎？

張亞中表示，在競選黨主席期間，主張兩黨先簽署和平備忘錄，以為兩岸和平創造條件，卻被競選對手抹黑為「紅統」，並以此為理由認為張亞中若當選會「亡黨」。在與新任主席朱立倫會面時，張亞中也當面提出希望黨內能召開會議，表明立場，此事已非個人政治立場，而是中國國民黨對於兩岸政治定位及未來走向的大是大非問題。但迄今遲遲沒有下文，這不僅對國民黨，對今後的兩岸發展將也會有非常不利的影響，因此，再一次呼籲朱立倫主席能儘快有所回應。