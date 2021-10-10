朱立倫：蔡英文強加民進黨共識在愛中華民國的人身上

今天是雙十節，蔡英文總統國慶文告提到台灣人民要有共同的意識。國民黨主席朱立倫表示，蔡總統用民進黨的共識強加在所有熱愛中華民國的人民身上，這是偏頗式的共識；前總統馬英九也說，如果蔡總統對於用中華民國都這麼勉強的話，台灣人民怎麼會有共同的意志呢？

朱立倫說，台灣的共識不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，這個共識就是希望能夠捍衛中華民國，「我們的國家是中華民國，家園是台灣，缺一不可」。今天蔡總統不斷忽略中華民國，只希望用民進黨是的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，完全是偏頗式的共識。

朱立倫強調，民眾最大的共識就是希望能夠安居樂業、和平繁榮，蔡總統有沒有辦法讓民眾安居樂業，讓民眾享受到和平繁榮，不是用一黨之私造成民眾今天的不安和兩岸的緊張，更不能讓民眾失去安居樂業的權力，這才是民眾所期待的。

馬英九表示，如果蔡總統對於用「中華民國」都這麼勉強的話，台灣人民怎麼會有共同的意志？蔡總統在投書就自稱台灣總統，這跟很多人的想法就不一樣了，蔡總統如果不對這事情做清楚的交代，讓台灣人民怎麼團結起來？