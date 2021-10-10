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朱立倫：蔡英文強加民進黨共識在愛中華民國的人身上

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九與國民黨主席朱立倫上午參加國民黨前升旗活動並接受媒體訪問。記者劉宛琳／攝影
前總統馬英九與國民黨主席朱立倫上午參加國民黨前升旗活動並接受媒體訪問。記者劉宛琳／攝影

今天是雙十節，蔡英文總統國慶文告提到台灣人民要有共同的意識。國民黨主席朱立倫表示，蔡總統用民進黨的共識強加在所有熱愛中華民國的人民身上，這是偏頗式的共識；前總統馬英九也說，如果蔡總統對於用中華民國都這麼勉強的話，台灣人民怎麼會有共同的意志呢？

朱立倫說，台灣的共識不是民進黨的共識，而是全體台灣人民的共識，這個共識就是希望能夠捍衛中華民國，「我們的國家是中華民國，家園是台灣，缺一不可」。今天蔡總統不斷忽略中華民國，只希望用民進黨是的共識強加在所有熱愛中華民國的朋友身上，完全是偏頗式的共識。

朱立倫強調，民眾最大的共識就是希望能夠安居樂業、和平繁榮，蔡總統有沒有辦法讓民眾安居樂業，讓民眾享受到和平繁榮，不是用一黨之私造成民眾今天的不安和兩岸的緊張，更不能讓民眾失去安居樂業的權力，這才是民眾所期待的。

馬英九表示，如果蔡總統對於用「中華民國」都這麼勉強的話，台灣人民怎麼會有共同的意志？蔡總統在投書就自稱台灣總統，這跟很多人的想法就不一樣了，蔡總統如果不對這事情做清楚的交代，讓台灣人民怎麼團結起來？

台灣人 朱立倫

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