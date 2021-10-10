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馬英九：統一的前提是民主自由 這點台灣不可能改變

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九與國民黨主席朱立倫上午參加國民黨前升旗活動並接受媒體訪問。記者劉宛琳／攝影
前總統馬英九與國民黨主席朱立倫上午參加國民黨前升旗活動並接受媒體訪問。記者劉宛琳／攝影

中國大陸國家主席習近平昨天發表講話中稱，孫中山先生說過：「統一是中國全體國民的希望。」對此，前總統馬英九上午表示，中華民國憲法沒有排除統一，但中華民國是一個自由民主的國家，統一過程必須和平、民主台灣才能夠接受，因為這已經是台灣人民生活的一部分，不可能改變。

朱立倫表示，兩岸交流的基礎是求同存異，他更希望進一步能夠達到求同尊異，也就是相互尊重；相互尊重的第一個重點就是尊重中華民國，尊重國父孫中山創建中華民國110年的事實和中華民國存在的事實。

朱立倫說，國民黨所堅持的就是國父民主自由的理想，堅持中華民國、堅持民主自由是國民黨一切的前提。他也強調，中華民國絕對是反對台獨反對一國兩制的。

朱立倫 孫中山

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