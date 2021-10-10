馬英九：統一的前提是民主自由 這點台灣不可能改變

中國大陸國家主席習近平昨天發表講話中稱，孫中山先生說過：「統一是中國全體國民的希望。」對此，前總統馬英九上午表示，中華民國憲法沒有排除統一，但中華民國是一個自由民主的國家，統一過程必須和平、民主台灣才能夠接受，因為這已經是台灣人民生活的一部分，不可能改變。

朱立倫表示，兩岸交流的基礎是求同存異，他更希望進一步能夠達到求同尊異，也就是相互尊重；相互尊重的第一個重點就是尊重中華民國，尊重國父孫中山創建中華民國110年的事實和中華民國存在的事實。

朱立倫說，國民黨所堅持的就是國父民主自由的理想，堅持中華民國、堅持民主自由是國民黨一切的前提。他也強調，中華民國絕對是反對台獨反對一國兩制的。