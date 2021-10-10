李彥秀回任不到一周就請辭？國民黨：身體微恙頂多請假

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上周二（5日）就任後，宣布包含黨正副祕書長與一級主管在內第一階段黨務人事名單。但近日卻傳出，回任黨副祕書長的李彥秀（圖右1）因身體因素，將於10月底全代會後請辭。黨務人士證實，李確實身體微恙，但頂多請假。記者周志豪／攝影
國民黨主席朱立倫上周二（5日）就任後，宣布包含黨正副祕書長與一級主管在內第一階段黨務人事名單。但近日卻傳出，回任黨副祕書長的李彥秀（圖右1）因身體因素，將於10月底全代會後請辭。黨務人士證實，李確實身體微恙，但頂多請假。記者周志豪／攝影

國民黨主席朱立倫上周二（5日）就任後，宣布包含黨正副祕書長與一級主管在內第一階段黨務人事名單。但近日卻傳出，回任黨副祕書長的李彥秀因身體因素，將於10月底全代會後請辭。黨務人士證實，李確實身體微恙，但頂多請假。

黨務人士表示，李彥秀甲狀腺亢進等身體因素，必須進一步治療、控制、休養，全代會後或許會請假，但不會請辭，也仍會持續參與黨務核心幕僚小組，一起對黨務決策出意見，李是朱立倫黨務團隊「重要成員」。

黨務人士說，李彥秀是前主席江啟臣時代的黨專任副祕書長，了解這一年多來的黨務變化，還是江指派的新舊任主席黨務交接小組成員之一，是目前黨務交接工作能無縫接軌的最大功臣，等到交接完成，「接下來就會有很多自己的空間」。

李彥秀 朱立倫 江啟臣

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