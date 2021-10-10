朱立倫周四接智庫董事長 副董事長人選不與副主席連動

國民黨主席朱立倫上周二（5日）就任，黨智庫周四（14日）上午將召開臨時董監事會改選新任董事長，依過去朱首度擔任黨主席時立下的慣例，由現任黨主席親自兼任智庫董事長。此外，當天也將公布新任副董事長與智庫執行長人選。

黨務人士表示，新任智庫執行長確定由黨前副祕書長柯志恩接任，柯也符合朱立倫9月底與黨團幹部、資深立委餐敘時所稱，要具備「前立委資歷」的條件。

至於副董事長人選，黨內猜測將與副主席人事連動，包含主席改選前請辭的前副董連勝文，甚至是過去曾以副手身分襄佐朱立倫管理智庫的前副主席郝龍斌，都被點名是可能人選。但黨務人士澄清，智庫副董事長人選不會與黨副主席連動。

黨務人士表示，新任智庫副董事長將具一定學術背景，能孚眾望人士。

朱立倫為讓黨中央、黨團、智庫緊密結合、三合一作戰，不僅任命黨團前任總召（林為洲）為黨當然副祕書長之一，黨秘書長黃健庭與柯志恩也都曾任立委，了解立院攻防所需，確保未來三方互動運作順暢。

值得注意的是，過去歷任主席改朝換代時，智庫董事長改選常因各種理由拖延，這次朱甫回任黨主席不到10天，智庫就改選董事長，展現江啟臣與朱立倫兩人風度。