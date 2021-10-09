國民黨5人發言團成形 北漂最正主持人李明璇入列參戰

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫回任黨主席後，著手重整黨務發言系統，除將設黨中央與六都市黨部發言人團，文傳會還將廣聘義務副主委，厚實議題攻防與發言戰力。黨中央發言人團中，有北漂最正主持人之稱的李明璇也確定入列。圖／截自李明璇臉書
國民黨主席朱立倫回任黨主席後，著手重整黨務發言系統，除將設黨中央與六都市黨部發言人團，文傳會還將廣聘義務副主委，厚實議題攻防與發言戰力。黨中央發言人團中，有北漂最正主持人之稱的李明璇也確定入列。圖／截自李明璇臉書

國民黨主席朱立倫回任黨主席後，著手重整黨務發言系統，除將設黨中央與六都市黨部發言人團，文傳會還將廣聘義務副主委，厚實議題攻防與發言戰力。黨中央發言人團中，有北漂最正主持人之稱的李明璇也確定入列，名單下周公布。

據了解，黨中央發言人團（國民黨發言人）成員共有5人，除李明璇、文傳會主委凌濤外，在前主席江啟臣時代有接任黨務的台北市議員張斯綱（行管會前副主委）、新北市議員江怡臻（前發言人）與文傳會前副主委黃子哲都獲徵詢，同意接任。

至於六都市黨部發言人，曾任青年團總團長的蕭敬嚴、呂謦煒與劉昱佑也確定分別接任新北市、高雄市與台中市黨部發言人。黨務人士說，3人都是黨長期栽培青年，在地方也有一定戰力，也都會是未來六都直轄市議員可一戰的戰將。

至於台北、桃園與台南市黨部發言人，黨務人事說，目前仍在觀察過去青年團在這3都培養的人才與國民黨連結程度才會決定，人選不會在這一波一起宣布。

而文傳會副主委團部分，黨務人士說，人選要有聲量與攻擊火力、戰力，聘任上也會兼顧區域平衡，但不一定會從培養選舉人才角度考量，聘任總數量也不會設限，符合的都希望國民黨愈大愈好，但「文傳會副主委不等於黨發言人」。

李明璇受訪時表示，朱立倫9月30日至高雄辦感恩謝票活動時，確實有問她能否一起作戰，她也當場回覆，只要黨需要幫忙她都願盡一份心力，但具體職務，尊重黨中央發布。李說，如果她的聲量能幫到黨，她很樂意參與。

黨務人士則說，李明璇平時人在高雄主持廣播節目，在高雄地方很活躍，黨2022要贏回高雄執政權，高雄當然也希望有人能發聲，甚至是未來在中央議題攻防上，相信李也可以提供相當火力。

知情人士表示，這波發言人體系重整，除宣告「青年團世代」在黨內集結崛起，成員原本也各來自黨內馬系、韓系、洪系、江系等不同系統，有經驗、有戰力、有亮點，國民黨現在已經在野了，希望黨內各系統大家一起幫黨重新崛起。

國民黨 青年

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