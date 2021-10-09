蔡總統國慶談話提及「空前嚴峻挑戰」 重申自我防衛決心

兩岸關係持續冰點，蔡英文總統明天國慶談話內容受矚目。據了解，蔡總統今年的國慶演講，主題為「共識化分歧，團結守台灣」，關於兩岸關係，將向國人說明當前複雜的區域情勢，以及我國所面臨的空前嚴峻挑戰，也將重申台灣充實自我防衛的決心，以及維持區域和平穩定的立場。

據了解，蔡英文國慶談話中指出，台灣處在民主防線的最前緣，每一步將牽動世界未來的走向，而世界未來的走向，也將影響台灣的未來。蔡總統也將再次強調，台灣不會冒進，但對於主權，亦不會有所退讓。

關於今年國慶談話中對國家的稱呼是否提及「中華民國」，據了解，蔡總統講稿中將提及，今天讓世人肯定稱讚的「中華民國台灣」，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。即使在發展歷程中，國家的樣貌有所轉變，但確保主權、捍衛國土是不變的堅持，這是台灣人民的最大公約數，必須在這個最大公約數的共同基礎上，共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人，繼續自由奔放。

經統計，蔡總統上任後，多在爭取凝聚認同時，對國家稱呼會使用「中華民國台灣」，但在蔡歷次的國慶談話中，提及次數少於「中華民國」，更遠低於「台灣」。

除了兩岸議題，據了解，蔡總統國慶講談話也將提及，感謝國際間「善的循環」與台灣民間攜手合作共度疫情；內部部分，將闡述面對政府治理、轉型正義、能源政策等意見分歧的議題，期盼匯集社會力，尋找不同意見的最大公約數，找出社會大眾普遍能接受的解方。

最後則是以今年夏天的東京奧運代表團佳績做結尾。蔡總統講稿指出，因為有代表團們以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信，也期盼全體國人帶著光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣。