駐日代表處國慶國名首加註「台灣」 謝長廷解釋原因

我駐日代表謝長廷今天表示，代表處今年國慶活動的請帖和掛幕上，「中華民國」的文字旁，首次用括號註明「台灣」，他解釋，「中華民國」在日本的書本、教科書都已經找不到，年輕人有時還會誤解是中華人民共和國的筆誤，所以必須註明台灣，「在國際社會尤其是沒有邦交國家，更應該強調台灣」。

謝長廷在臉書上表示，註明「台灣」這多少會挑動「中華」和「台灣」兩派的神經線。日本和中華民國的淵源比較特殊，孫文在革命前曾到日本宣傳和募款，在日的華僑很重視這段歷史，除了部分認同中共外，其他都是基於反共，而支持台灣的中華民國，多年前他們為了守護孔廟、中華學校和學生寮，曾經和親共勢力激烈較勁。但最近在橫濱，雙方都是以和氣生財原則，生意優先，雖然認同有異，但彼此相安無事。

謝長廷說，另一支是台灣派，主要是戰前來日本的台灣人後代，或早期來的留學生或移民本人或後代。他們主張台灣和中國已經毫無關係，台灣雖曾屬於中國，但清朝在甲午戰敗後，已經割讓台灣給日本，而日本在二次大戰後，宣布放棄台灣一切權利，中華人民共和國不能主張台灣是其領土。

謝長廷說，這兩派的對立基本上也反映台灣社會的中華和台灣的雙層結構，也是朝野兩大黨對立的原點。

謝長廷說，傳統上在日本的國慶典禮還是以中華民國名義舉辦，日本中華聯合總會會長代表致詞，他到任後台灣派的社團組成了連合會，他也請會長趙中正同時上台致詞，他們支持台灣，排斥使用中華民國名義，謝長廷向他們解釋依憲法國名還是中華民國，他的任命也是中華民國駐日大使，所以中華民國還須繼續使用，每年國慶或其他對外活動，國旗飄揚，台派也是消極忍受。

謝長廷說，他要正式說明今年加註台灣的理由，所以致詞時特別說中華民國在日本的書本、教科書都已經找不到，年輕人有時還會誤解是中華人民共和國的筆誤，所以必須註明台灣。就像東奧中華台北出場，主持人必須說「是台灣」一樣，在國際社會尤其是沒有邦交國家，更應該強調台灣。

謝長廷說，他到任以來，今年首次這樣調整，好在雙方陣營並沒有特別強烈異見。拒絕中華人民共和國統治是台灣絕大多數人的共識，中華民國的名號雖可以連結中華文化和歷史，但中共無情打壓，已經幾無空間，而台灣獨立是很多台灣人的悲願，惟經歷李登輝、陳水扁、蔡英文三任總統都沒能公開宣布，表示現實上有國際、兩岸及內部多種困阻，不單是主觀意志就能實現。真正關心台灣的人應仔細了解現實的困難和背景，研究方法策略，先團結奮鬥，守護台灣，未來才有機會突破。