戰鬥藍首場下鄉演講 趙少康：2024是戰爭與和平的選擇

國民黨媒體人趙少康成立「戰鬥藍」，第一場應地方黨部邀約演講今晚在高雄果貿社區登場，藍營立委及左楠區市議員全到場。趙少康表示，國民黨接下來還有陳柏惟罷免、公投案要努力，2022年是蔡英文政府的期中選舉，2024總統大選擇是國家總路線的選擇，是一場戰爭與和平、合作或對抗的選擇，呼籲藍軍團結，給民進黨一點顏色看看。

國民黨立委吳怡玎、前立委黃昭順，左楠區李眉蓁、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬，以及陳美雅、蔡金彥等議員都到場，昨天剛上任的黨部主委許福明也不缺席。李眉蓁說，陳其邁的競選口號是兩年拼四年，一年過去，陳變成炒地皮市長，地皮一直漲，建商房子都脫手了，可憐的老百姓、在地人小孩要買房子可能都買不起了，感謝趙少康成立戰鬥藍，藍軍一定要團結起來。

趙少康演講主題是「國民黨如何再起」，一開講就以「國民黨存在兩岸才會和平」切入。他表示，民進黨朝一黨獨大之路邁進，如果國民黨完蛋，台灣只剩下民進黨，共產黨就來了，馬英九執政時代兩岸和平，明年蔡英文政府要編列5千多億國防預算，這裡面有多少黑暗、多少回扣、多少暴利，當年尹清楓命案可證明。

趙少康批評陳柏惟在立院表現不佳，還涉及肇逃，別說立委，連作一個人都不應該這樣，沒罷掉沒天理。趙少康說，未來國民黨有幾個目標要達成，10月陳柏惟罷免案，12月國民黨公投案，此外，明年縣市長選舉是蔡英文個人的期中選舉，非常重要，民眾若對疫苗政策、能源政策、民進黨派系分贓不滿意，明年就要用選舉給民進黨一點顏色看看。