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我駐巴紐代表處一人確診 領務工作維持正常

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
外交部表示，我國駐巴布亞紐幾內亞代表處一名人員8日確診新冠肺炎。圖為外交部發言人歐江安。 圖／截自外交部記者會直播畫面
外交部表示，我國駐巴布亞紐幾內亞代表處一名人員8日確診新冠肺炎。圖為外交部發言人歐江安。 圖／截自外交部記者會直播畫面

外交部今天表示，我國駐巴布亞紐幾內亞代表處一名人員8日確診新冠肺炎，這是巴紐代表處首個確診案例，駐處已立即依據標準作業程序採取因應措施，第一時間全面消毒辦公室，並通報駐處所在辦公大樓同步進行清消。

外交部表示，巴紐疫情近來有升高的趨勢，首都摩士比港總醫院隔離病房人滿為患，所幸這名確診人員先前已完整接種兩劑AZ疫苗，目前症狀輕微，已隨即進行居家隔離，狀況穩定。

外交部表示，駐處將安排這位確診人員於隔離14天期滿後進行PCR採檢，結果陰性後才能進入辦公室上班。駐處已提醒所有人員注意自主健康管理，若出現身體不適，應立即通報。

外交部表示，代表處目前領務工作仍維持正常，國人若有急難救助需求，可撥打駐處緊急聯絡電話（675）71371159。

外交部表示，將持續提醒駐外各館處加強防疫作為，做好各項預防措施，並隨時保持密切聯繫，掌握各地疫情發展，隨時提供必要的協助，以確保駐外人員和眷屬的健康安全。

外交部 疫情 AZ疫苗

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