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影／趙少康高雄開講 「共產黨應該承認中華民國」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
中廣董事長趙少康（右）今晚在高雄左營果貿社區演講，許多民眾要求合影紀念。記者徐白櫻／攝影
中廣董事長趙少康（右）今晚在高雄左營果貿社區演講，許多民眾要求合影紀念。記者徐白櫻／攝影

國民黨媒體人趙少康成立「戰鬥藍」，原本在上月應邀到高雄果貿社區演講，後來因颱風因素延期至今天晚上7點開講。趙少康針對習近平「紀念辛亥革命110周年大會」的談話表示，中國大陸不可能一方面追思國父，卻又否認中華民國，兩者存在矛盾，兩岸應該從尊重、承認中華民國的存在開始。

此外，趙少康也談及高雄選舉，他表示，如果提名的人選對了，政策對了就有機會，以韓國瑜來說，當時也沒人想到他會把高雄拿回來，要看提名什麼人，提的政策高雄市民買不買單、高雄市民接不接受、高雄市民願不願意承認，提得好還是有機會；高雄市不是民進黨的高雄市，韓國瑜可以證明，當時只要人對的，就可以拿回來，國民黨要有這樣的信心了，「不要掉了就永遠掉了，沒有這樣的事情」。

「紀念辛亥革命110周年大會」，中共總書記習近平發表相關談話，趙少康被問及怎麼看台中美關係？趙少康表示，中美關係是緊張的，既衝突又有合作，台灣要注意的是，不要在兩個大國之間的衝突當中被犧牲掉，不然有一天他們突然改善關係，我們可能也都搞不清怎麼回事，像最近習近平跟拜登通電話，他們都共同遵守台灣協議，台灣就很緊張，不知道協議什麼東西。

趙少康說，今天習近平紀念辛亥革命110周年，辛亥革命是孫中山先生帶領，孫是中華民國國父，如果習近平、共產黨紀念辛亥革命110周年，就應該承認中華民國，不可能說一方面追思中華民國國父孫中山先生，另一方面不承認中華民國、否認中華民國，甚至消滅中華民國，這兩個是矛盾的，共產黨應該承認中華民國存在的一個事實，既然推崇辛亥革命，怎麼不承認亞洲第一個民主共和國（中國民國），兩岸應該從尊重、承認中華民國的存在開始。

趙少康 辛亥革命

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