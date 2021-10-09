軍公教調薪擬逾3％ 立委籲「高階小調、低階多調」

明年基本工資確定調漲後，考量今年經濟表現、稅收狀況，據了解，軍公教也可望調薪逾3％，這將成為25年來軍公教調薪幅度最高的一次。對此，行政院發言人羅秉成說，近期確定後會對外說明。在野黨立委支持調漲，但認為應「高階小調、低階多調」才較公平。

行政院長蘇貞昌今天出席活動前受訪表示，基本工資調漲是大家分享經濟成果，全國軍公教也很辛苦，「政府會朝調薪方向努力。」羅秉成也說，今年經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，才會希望讓全民共享，「加薪方案的最終調整幅度，將由蘇貞昌核定，敬請期待。」

根據人事行政總處資料，軍公教自1996年加薪5%後，2000年以後，軍公教調薪4次，最後一次在2018年，調薪幅度均為3%。若明年度軍公教調薪超過百分之3，也將成為25年以來，軍公教調薪幅度最高的一次。

不過，全國軍公教加薪，包含總統、副總統、監委、縣市首長也都同步加薪。立委陳玉珍認為，政務人員如部會首長等，應可不必再跟著調；立委曾銘宗也認為，應可朝「高階小調、低階多調」方向有所差別。

曾銘宗說，調整逾3%，約增加220億，但台灣低階公務員薪資偏低，尤其過去一段時間，年金改革後，平均薪資不具太大競爭力，不像過去雖薪資不高、但退休金相對好，公部門薪資競爭性也隨之降低，應讓低薪多調，才能吸引優秀年輕人投入政府行業。

立委洪孟楷認為，蘇貞昌是在閣揆末期利用調漲軍公教薪資「發紅包」，他認為，調薪他支持，但若是政務官派任，如總統、部長等，不該調漲那麼多，應有一定限度；基層和一般簡薦委公務員調漲幅度提高，對國人才較公平。

羅秉成說，軍公教不分官階高低，過去一年多來，疫情守住了、經濟才有成果，無論基層公務員、地方首長、政務人員，各層級都是戮力從公。且軍公教與政務官，都在公務員定義中，調整比例、對象，都是一致性的，不會差別處理。