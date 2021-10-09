李眉蓁支持刪Q 反被酸論文抄襲黑歷史
立委陳柏惟罷免投票即將登場，高雄市議員李眉蓁接連在臉書發出「刪Q」、「塔綠班」等內容，提醒台中二選區選民在10月23日別忘記投票。李眉蓁舉動引來大批支持陳柏惟的網友留言灌爆，網友紛酸李眉蓁論文抄襲事件，但也有中廣董事長趙少康留言打氣，雙方留言熱烈。
高市前市長韓國瑜遭罷免後，市議員李眉蓁去年曾代表國民黨參加高雄市長補選，雖然不幸落敗，知名度大增。李眉蓁今早先在臉書張貼「塔綠班」貼圖，提醒大家要去投罷免選票。
不料此舉引發論戰，臉書湧入「加油！卸任後可以回學校好好補學歷」、「不能抄襲這件事，還要等到長大出社會才學會，妳小時候的老師一定很難過」等嘲諷李眉蓁過去的論文抄襲事件。有意參選高雄市議員的民進黨桃園市前議員王浩宇也留言說「不是每個人都跟你一樣家世那麼好」，按讚數近萬人，更有近5千則留言。
趙少康則替李眉蓁加油說，民進黨側翼素質低落，不問黑白只看藍綠，動輒出征正義之聲，只能用刪Q和四大公投過關給他們教訓。
李眉蓁今天下午加碼貼文說，當塔綠班生氣的時候，不必恐懼，要報之以爭氣，犯了錯會感謝指出自己錯誤的人，並報之以一輩子的努力；該讀的書要會認真的讀，但該刪的Q還是要刪，讀書我會加油、刪Q大家更要加油！
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