麵線內戰！高嘉瑜：銅板美食不是真實物價 背後有洋蔥

行政院主計總處主計長朱澤民日前立法院表示，一碗蚵仔麵線20元，引發譁然。民進黨立委高嘉瑜昨天在臉書貼文，「從小吃到大就是沒吃過一碗20元的麵線」；同黨立委林宜瑾留言大嗆，「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？」

高嘉瑜臉書今天下午再發「麵線文」指出，平民美食小吃大家都愛，尤其她最愛，麵線、肉圓、臭豆腐、米粉湯、沙茶魷魚米粉、豆花，這些幾乎是她的日常，也是台灣人的日常。便宜高CP值又好吃的銅板美食在台灣也隨處可見，內湖湖光市場有20元肉粥、10元炸豆腐，南港東新國小有3個10元車輪餅。

她也指出，但這些數十年不漲價的銅板美食，多數賣的是人情味，而不是真實的平均物價。南港車站附近空地也有一家隱藏版35元的大腸麵線、50元的臭豆腐，老闆夫妻賣了多年，幾乎全年無休、沒有漲價，但背後的成本是用自己的勞力跟汗水填補，飛漲的物價跟房價不會因爲這些平民美食就不存在。

高嘉瑜表示，感謝這些堅持人情味，不計成本、獲利的老闆們，溫暖著我們，讓我們還能有一些小確幸。