快訊

軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

麵線內戰！高嘉瑜：銅板美食不是真實物價 背後有洋蔥

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
民進黨立委高嘉瑜（左）臉書貼文，「從小吃到大沒吃過一碗20元的麵線」，引發同黨「麵線內戰」。圖／取自高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜（左）臉書貼文，「從小吃到大沒吃過一碗20元的麵線」，引發同黨「麵線內戰」。圖／取自高嘉瑜臉書

行政院主計總處主計長朱澤民日前立法院表示，一碗蚵仔麵線20元，引發譁然。民進黨立委高嘉瑜昨天在臉書貼文，「從小吃到大就是沒吃過一碗20元的麵線」；同黨立委林宜瑾留言大嗆，「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？」

高嘉瑜臉書今天下午再發「麵線文」指出，平民美食小吃大家都愛，尤其她最愛，麵線、肉圓、臭豆腐、米粉湯、沙茶魷魚米粉、豆花，這些幾乎是她的日常，也是台灣人的日常。便宜高CP值又好吃的銅板美食在台灣也隨處可見，內湖湖光市場有20元肉粥、10元炸豆腐，南港東新國小有3個10元車輪餅。

她也指出，但這些數十年不漲價的銅板美食，多數賣的是人情味，而不是真實的平均物價。南港車站附近空地也有一家隱藏版35元的大腸麵線、50元的臭豆腐，老闆夫妻賣了多年，幾乎全年無休、沒有漲價，但背後的成本是用自己的勞力跟汗水填補，飛漲的物價跟房價不會因爲這些平民美食就不存在。

高嘉瑜表示，感謝這些堅持人情味，不計成本、獲利的老闆們，溫暖著我們，讓我們還能有一些小確幸。

高嘉瑜 臭豆腐 蚵仔麵線

延伸閱讀

高嘉瑜沒吃過20元麵線 綠委嗆：噹執政黨主計長是多爽

蚵仔口味也上榜！營養師公開「6款人氣麵線熱量」沒加料不是最低

朱澤民20元蚵仔麵線 綠委：只是沒時間過日常生活

基隆廟口吃蚵仔麵線 高嘉瑜：從小吃到大沒吃過1碗20元

相關新聞

經濟部記者會變挺林昶佐大會 她批王美花「難看」

台灣基進立委陳柏惟罷免投票進入倒數階段，下一位被鎖定罷免的對象是立委林昶佐。國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書貼文，在罷昶...

習近平再提和平統一 民進黨：台灣人有權選擇自己未來

中共中央總書記習近平今天上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持九二共識，並表示以和平方式實現祖國統一，最符合包括...

軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

政院官員今天表示，基於考量軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，明年度的軍公教調薪...

習近平打孫中山牌 趙少康：為何不承認孫建立的國家？

中共總書記習近平上午在北京「紀念辛亥革命110周年大會」上引述國父孫中山過去談話，表示「統一是中國全體國民的希望」，重倡...

習近平提統一是潮流 外交部：無法接受無視民主潮流說法

中共總書記習近平今天在「辛亥革命110周年」大會中表示「統一是世界潮流，逆之者亡」及「台灣問題純屬內政，不許外來干涉」等...

駐洛杉磯、駐西雅圖辦事處慶雙十 友邦政要恭賀

駐洛杉磯、駐西雅圖辦事處舉辦國慶酒會，從不同的層面呈現台灣多元與豐富文化。友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理哈里斯適逢在洛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。