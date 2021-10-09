習近平打孫中山牌 趙少康：為何不承認孫建立的國家？

中共總書記習近平上午在北京「紀念辛亥革命110周年大會」上引述國父孫中山過去談話，表示「統一是中國全體國民的希望」，重倡兩岸和平統一。中廣董事長趙少康質疑，哪有紀念孫，又不承認，甚至還想消滅孫建立的國家？

趙少康表示，孫中山領導的革命黨人，歷經10次革命，終於在辛亥年武昌起義成功建立中華民國，也因此被尊稱為中華民國國父，也是中國共產黨口中的「革命先行者」。

趙少康說，既然習近平及中國共產黨肯定、紀念孫中山，中華民國又是孫領導創建，比1949年才成立的中華人民共和國早38年，且在台灣70年至今仍欣欣向榮，共產黨實在沒道理不承認中華民國存在的事實。

趙少康認為，做為孫中山後繼者，國民黨有權力要求中共開放政黨競爭，用政策主張而非武力爭取人民認同，讓國民黨跟共產黨一起公平競選；習近平及共產黨應有「不怕比較」的氣度胸襟，國民黨也應有「逐鹿中原」的勇氣與精神，這才是紀念辛亥革命110周年最好的方法。