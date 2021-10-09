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軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

與鄭麗君同框被問選北市長 林右昌的答案很有禮貌

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鄭麗君、林右昌同框被問選北市長，他讚她做什麼都稱職。記者游明煌／攝影
鄭麗君、林右昌同框被問選北市長，他讚她做什麼都稱職。記者游明煌／攝影

基隆「沙灣歷史文化園區」今天開幕，前文化部長鄭麗君也出席，她和基隆市長林右昌都傳出可能是台北市長的人選，林右昌被問到他或鄭麗君是否會選台北市長？林右昌說，現在是基隆市長，選舉還很久，目前不做這樣的考慮，但他稱讚鄭麗君「不管做什麼都會非常稱職」。

林右昌說，他覺得全台灣各個城市距離都很近，全台灣就是一個一日生活圈，北北基桃本來就是一個大都會，各種城市的成果和經驗都可分享，他一直在講，台北、基隆、桃園、新北大家彼此合作，對市民是最有利的。

媒體詢問「外界很多人認為市長蠻適合台北市長選戰，目前藍白的人選差不多都出來，只有民進黨還沒有，如果有機會願意嘗試嗎？」

林右昌回說，謝謝大家的抬愛，他現在的身分是基隆市長，從市政的角度出發，把事情做好比較重要，至於選舉、競選的事情還很久，目前不做這樣的考慮。

媒體再追問，今天出席的前文化部長鄭麗君也是不錯的台北市長人選，林右昌表示，麗君部長是很棒也很好的政治人物，他和她有很深的交情，在大基隆歷史場景計畫中合作無間，她不管做什麼都會非常稱職。

鄭麗君、林右昌同框被問選北市長，他讚她做什麼都稱職。記者游明煌／攝影
鄭麗君、林右昌同框被問選北市長，他讚她做什麼都稱職。記者游明煌／攝影

基隆 林右昌 北市 鄭麗君

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