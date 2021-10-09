習近平再提和平統一 民進黨：台灣人有權選擇自己未來

中共中央總書記習近平今天上午在「紀念辛亥革命110周年大會」上重申堅持九二共識，並表示以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。民進黨表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，從來不是中華人民共和國的一部分，自由民主是台灣人民的生活和信仰，台灣人民有權利選擇自己的未來。

民進黨表示，不僅中華民國一直是一個主權獨立的國家，經過民主化的洗禮，目前的民主台灣與中共一黨專制已經有很大的不同，嚴正呼籲中共，要先正視中華民國台灣存在的事實，停止威脅台灣人民，才能應用理性健康態度處理兩岸問題，共同維護區域和台海的和平穩定。

民進黨指出，最近一段時間，中共當局卻一再派軍機和軍艦騷擾台灣鄰近海空域，升高兩岸對峙和緊張，已對區域和平穩定投下巨大變數。作為泱泱大國，中國政府不負責任的行為舉世共睹；中共武力張揚的手段，也威嚇到周邊國家，已造成鄰近國家的緊張和警覺，諸多西方民主國家也對中國破壞區域和平的行徑公開表達嚴正關切。

民進黨重申，兩岸關係和平發展涉及區域安定，必須由兩岸政府共同維護，也是雙方的共同責任，必須以和平、對等、理性、對話的穩健方式，處理彼此的政治歧見。

民進黨表示，兩岸及區域關係的和平穩定，是區域內所有成員的共同責任，對於中國錯誤地將台灣視為其領土的一部分，以無所不用其極的文攻武嚇手段威脅台灣民主與生活方式，台灣不會尋求主動軍事對抗，但要繼續與理念相近的國家合作，捍衛得來不易的民主體制、共同維護區域和平穩定與促進繁榮發展，這是民進黨政府對台灣人民與國際社會的承諾，也是無可動搖的意志。

時代力量表示，台灣就是主權獨立國家，兩國之間不存在九二共識，更沒有一國兩制，台灣的核心價值是「自由民主多元」，不是「中華民族偉大復興」。相信中共持續打壓只會徒增台灣人民對於中國政權的反感，台灣人民會更加堅定地擁抱民主。

時代力量指出，要敬告所有對中共仍抱有期待的政黨與政治人物，如果無視於中共阻擋台灣購買疫苗、打壓台灣農產品、派飛軍機等各種恫嚇威脅手段，還要選擇與以威權、迫害人權作為統治手段的國家站在一起，懷抱著自欺欺人的祖國統一夢，終將會被台灣民意所拋棄。要以相同的話語回敬中國共產黨，「以威權、武力治國者，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。