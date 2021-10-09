共機擾台 林右昌批在野黨：敵人侵擾居然幫敵人說話

基隆市長林右昌今天下午在「沙灣歷史文化園區」開幕活動時，媒體詢問有關共機擾台的問題，林右昌痛批在野黨，「你的敵人來侵擾你，你居然還站在敵人的角度來說話，這是完全不適任、不適格，而且顛倒是非」。

林右昌說，台灣面對最大的威脅就是中共的威脅，大家心裡面都非常的清楚，去跟中共唱和，不管是哪個政黨，或哪個人，基本上都是錯誤的。更不用講這一陣子以來，軍機擾台，還有人講是因為台灣挑釁，他覺得是完全本末倒置。

林右昌表示，做為台灣的在野黨，「你的敵人來侵擾你，你居然還站在敵人的角度來說話，這是完全不 適任、不適格，而且顛倒是非」，國人大家要有共識，自己的國家自己救，自由民主唯有靠自己來保衛，台灣要的就是自由、民主、和平及發展，這是2300萬人民大家共同期待和心願。

林右昌呼籲，希望中國能重視且尊重台灣人的心願和期待。