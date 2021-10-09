經濟部記者會變挺林昶佐大會 她批王美花「難看」

台灣基進立委陳柏惟罷免投票進入倒數階段，下一位被鎖定罷免的對象是立委林昶佐。國民黨台北市議員王鴻薇今天在臉書貼文，在罷昶第二階段連署書送件的時刻，經濟部長王美花居然刻意大動作力挺林昶佐，利用經濟部舉辦「艋舺美食饗宴記者會」場合，公開說「對一位用心問政的立委，你忍心把他罷免掉嗎？」利用經濟部的活動來為林昶佐背書，經濟部記者會變成公開力挺大會，要說多難看就有多難看。

王鴻薇表示，王美花從去年全台大停電死不下台，到前陣子台積電被美國欺負躲到後面，堂堂經濟部長當成這樣，去挺林昶佐不知道是不是幫他「招黑」，一個是立委當到當眾被罵街，一個是經濟部長當到全台停電黑壓壓被罵爆，說是互相取暖還差不多？

王鴻薇也指出，還記得林昶佐當時被市場自治會長林勝東嗆「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖」，至今言猶在耳，這種無心地方的立委，她也要問問王美花，忍心留著他摧殘中正萬華的選民嗎？