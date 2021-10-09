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基本工資調漲 鄭文燦：我想軍公教也會配合調薪

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦表示調薪是經濟成長結果全民共享，並指軍公教也會配合調薪，桃園會做好相關準備工作。 本報資料照片
桃園市長鄭文燦表示調薪是經濟成長結果全民共享，並指軍公教也會配合調薪，桃園會做好相關準備工作。 本報資料照片

勞動部昨召開基本工資審議委員會，基本工資月薪從24000元調升到25250元，時薪160元也調到168元，報行政院核定後，預定明年元旦生效；桃園市長鄭文燦今表示，調薪是希望經濟發展成果全民共享，同時也透露軍公教會配合調薪。

鄭文燦表示，全國的工資調漲到25250元，目的當然是希望經濟發展的成果能全民共享，大概有8百多萬名勞工受惠，雖然服務業仍然需要調適，但也希望政院針對服務業提出相關配套方案。

「我想，軍公教也會配合調薪。」鄭文燦也說，國家連續6年有調薪計畫，代表經濟在往上走，桃園市政府也會做軍公教及臨時、約僱人員的調薪準備工作，對齊全國實施時間，讓調薪帶動另一波經濟成長。

軍公教 鄭文燦 基本工資

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